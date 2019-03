Decretone | ok da commissioni Camera | lunedì in aula

quotidianodiragusa

(Di sabato 16 marzo 2019) Via libera delleLavoro e Affari sociali della, concluso l'esame degli emendamenti, alsul reddito di cittadinanza

Agenzia_Ansa : #Decretone: ok Commissioni in nottata, lunedì in Aula - marino29b : RT @Agenzia_Ansa: #Decretone: ok Commissioni in nottata, lunedì in Aula - LaPresse_news : Decretone, via libera da commissioni Camera: in Aula lunedì -