«A Vicenza era Goldin-Bulgarini finita | ora vicentinità» Ma con pochi schei - Vvox

Vicenza - mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga dal posto di blocco : bimbo gravissimo - l'autista era ubriaco. Ha rischiato linciaggio : mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga da un posto di blocco: è successo in provincia di Vicenza, in Veneto. Ha centrato con il camion una mamma e un passeggino nel quale...

Pescare Show 2019 – Oltre Nautica alla fiera di Vicenza con le ombre rosse Marshall : Oltre Nautica al Pescare Show 2019 con le ombre rosse Marshall Marshall è stato Il brand che creò l’imbarcazione pneumatica moderna ispirando tutti i costruttori del settore e rappresenta un’icona della storia del diporto che oggi è tornato grazie al cantiere italiano Ribitaly. In occasione del Pescare Show 2019, uno dei più importanti appuntamenti dedicati agli appassionati della pesca sportiva, sarà presentato il Marshall M4 Touring in ...

Vicenza - operazione antidroga della Gdf : 2 misure cautelari : Roma, 18 feb., askanews, - I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, con l'ausilio di un'unità cinofila del Corpo, hanno eseguito due misure cautelari personali per spaccio di cocaina, disposte ...

Tav : sindaco Vicenza - 'avanti tutta - andremo a Roma a sostenere l'opera' : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - Sì alla Tav: il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco lo ribadisce con decisione, confermando di considerare l’opera “strategica per il nostro territorio e per il collegamento veloce delle merci con l’Europa, fondamentale per una Regione che f

Popolare di Vicenza - Salvini : 'Azzerare Bankitalia e Consob'. Abbracci e proteste da risparmiatori truffati : 'La nostra fiducia sta per finire, e ricordatevi che a breve ci sono le elezioni europee'. Si può riassumere così il sentimento dei risparmiatori...

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i vertici della Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Banche Venete - nulla di fatto a Vicenza - dove erano presenti Di Maio e Salvini : ... con la presenza dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , escludendo la maggior parte delle associazioni della Cabina di Regia istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul ...

Salvini-Di Maio - contestazioni e abbracci a Vicenza. «Faremo cantare i banchieri Bankitalia da azzerare»|I fischi : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Feralpi-Vicenza 2° tempo 1-3 Segui la diretta : FERALIPISAL' , 4-3-2-1, : Livieri; Dametto, Magnino, Giani, P. Marchi; Miceli, Ambro, Hergheligiu; Vita, Ferretti; M. Marchi. A disposizione: Arrighi, De Lucia, Mordini, Caracciolo, Legati, Scarsella, ...