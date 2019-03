7 motivi per cui | nella vita | non bisogna essere perfezionisti

vanityfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Hai presente quelle donne che vedi per la strada, che camminano molto piano, con la schiena molto dritta, i tacchi molto alti, e un cagnolino molto pettinato?Ecco, quelle donne, sono ossessionate dalla ricerca della perfezione: vogliono apparire fantastiche, meravigliose, semplicemente perfette. Ma sai qual è il loro sogno? Uscire in tuta e scarpe da ginnastica, mangiare un gelato sbrodolandosi per strada.E prima o poi lo faranno. Perché ricercare la perfezione, e dimostrare di averla trovata, è un’attività faticosa e stressante. Che prima o poi abbandoni per concederti la libertà dite stessa. Anche troppo: causa legge del contrappasso, si può finire col perdere ogni pudore.Quindi prima di ritrovarci per le vie della città con la faccia imbrattata di crema e cioccolato, impariamo a non farci ossessionare dall’inseguimento della perfezione. Che, oltre al pudore, ci fa ...

