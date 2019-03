Ugolini Sky | “In pratica Diawara si è rotto il piede”

ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) A Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista di Sky Massimoha fatto il punto sull’emergenza infortuni e si è soffermato in modo particolare su– ha spiegato –mente si èun piede. Dovrà rimanere fermo almeno un mese e mezzo. È una perdita importante per il Napoli che faceva molto affidamento su di lui per le turnazioni a centrocampo.«Diverso il discorso relativo a Insigne. Lo staff medico dovrà fare un ottimo lavorare e tutti si dovrà sperare che si riesca a recuperarlo per l’Arsenal. Per Chiriches ci sono meno problemi, il Napoli ha Luperto e dovrebbe recuperare Albiol».L'articolo(Sky): “Insi èililNapolista.

