STRANGOLA MOGLIE E SI SUICIDA Castelvetrano | marito si uccide gettandosi su coltello

Castelvetrano - STRANGOLA la moglie e poi si uccide gettandosi su un coltello : Prima ha strangolato la moglie, poi ha incastrato un coltello nel braccio della donna e si è buttato sull’arma, lasciandosi trafiggere dalla lama. Li hanno trovati l’uno sull’altra, morti, distesi sul letto della camera in cui da bambini dormivano i loro figli. Omicidio-suicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori. Lui, Gino Damiano, idraulico di Castelvetrano, in provincia di Trapani, secondo quanto ricostruito nella ...

STRANGOLA la moglie e si uccide : i corpi trovati uno sopra l'altro. Si stavano separando : Ha Strangolato la moglie nel letto in casa, poi, Gino Damiani si è ucciso con un coltello e il suo corpo è stato trovato sopra quello della donna. Questa la prima ricostruzione dei carabinieri in ...

Tenta di STRANGOLAre moglie : figlio la salva/ Vercelli - li insegue in auto : arrestato : Tenta di strangolare moglie: arrestato un uomo di 50 anni. Provvidenziale l'intervento del figlio della coppia, che ha evitato il peggio.

Lignana : tenta di STRANGOLAre la moglie : Lei denuncia i maltrattamenti, lui poche ore dopo tenta di strangolarla. È quanto si è verificato a Lignana. I fatti È giovedì 7 marzo. Una donna, commerciante di 50 anni, si presenta al comando ...

Aggredisce la moglie e tenta di STRANGOLArla : Finisce in manette con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza privata proprio la sera prima della Festa della Donna. E' stato l'intervento dei carabinieri a evitare ...

Siena - un 90enne STRANGOLA e uccide la moglie e tenta il suicidio lanciandosi nel fiume : Una terribile tragedia familiare si è consumata questa mattina a Poggibonsi, nel senese, intorno alle sette, dove un uomo di 90 anni ha strangolato sua moglie, una 82enne, nel sonno, e poi ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo ha dichiarato agli inquirenti di non aver avuto il coraggio di farla finita. Subito dopo aver compiuto il misfatto ha tentato di gettarsi nelle acque del fiume Staggia. ...

Dramma a Poggibonsi - STRANGOLA e uccide la moglie nel sonno poi tenta di tagliarsi le vene : Un uomo di 90 anni prima ha ucciso la moglie strangolandola, poi ha tentato di suicidarsi cercando di tagliarsi le vene con un coltello. È successo a Poggibonsi, in provincia di Siena: l'uomo ha confessato tutto ai carabinieri ed è al momento ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Campostaggia.Continua a leggere