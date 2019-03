STAR TREK | DISCOVERY - Recensione 2x08 If Memory Serves

lostinaflashforward

(Di venerdì 15 marzo 2019) *RACCOMANDIAMO CALDAMENTE LA VISIONE DELL'EPISODIO "THE CAGE", DISPONIBILE ANCHE SU NETFLIX, PRIMA DI ACCINGERVI A VEDERE QUESTO EPISODIO*"I'm tired of deciding which mission is too risky and which isn't, and who's going on the landing party and who doesn't. And who lives... and who dies."(Christopher Pike,: The Original Series, 1x00 - "The Cage") Nel 1964 fu girato quello che cronologicamente è considerato il primo episodio della serie originale, intitolato "The Cage". Ritenuto troppo sofisticato e lento per la televisione dell'epoca, la NBC respinse l'episodio, portando alla produzione dell'episodio "Where No Man Has Gone Before" (trasmesso come terzo episodio). Soltanto con il doppio episodio "The Menagerie" fu riesumato in parte il pilot originale come motore per la trama, finendo anche per concluderne la vicenda. A cinquantadue anni di distanza,...

giannigipi : 'Per la sinistra Debord rimane un mito, che io avrei tradito per passare, come in “Star Trek”, al lato opposto della forza.' Carlo Freccero. - ilClito_Ride : @matteorenzi Invece stasera su Netflix esce un nuovo episodio di “Star Trek Discovery”. Molto meglio!! Difemdono le galassie note... ?? - diguinho_viana : Marquei como visto Star Trek: Discovery - 2x9 - Project Daedalus -