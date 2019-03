Spalletti | sono mancati tutti gli aspetti

Inter sconfitta e delusa - Spalletti a testa bassa : “sono mancate tante cose ma… non avevo alternative”” : Luciano Spalletti ha parlato a seguito della sconfitta dell’Inter contro l’Eintracht di Francoforte, nerazzurri fuori dall’Europa Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Eintracht di Francoforte. La squadra nerazzurra non si è qualificata per i quarti di finale di Europa League, ma Spalletti deve guardare avanti e pensare a non far abbattere la squadra ...

Spalletti : «Icardi? D'ora in poi parlerò solo di quelli che ci sono e hanno a cuore l'Inter». Stizza social di Wanda : Per dimenticare Abisso , e tutti i suoi errori, all'Inter non resta che tornare a vincere. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, tappa di avvicinamento, molto importante, alla trasferta di Europa ...

Spalletti - affondo su Icardi : 'Si sono dette tante cose - io non parlerò più di lui' : Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions . 'sono organizzati, dovremo tenere palla', le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi.

Spalletti : 'Icardi come Totti? Non sono io che ho preso la decisione' : Roma, 16 feb., askanews, - 'E' stata presa una decisione che non è contro Icardi, è una decisione a favore dell'Inter'. Parola di Luciano Spalletti che nella conferenza stampa che precede la sfida di ...

Ecco cosa si sono detti Marotta e Spalletti - : Uno degli obiettivi comuni di Marotta e Spalletti secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe quello di arginare il protagonismo di Wanda Nara. La moglie-agente di Icardi, quest'anno ospite fissa della ...

Parma-Inter - Spalletti : 'Icardi? Troppi discorsi - ci sono cose da chiarire' : L' Inter ritrova la vittoria, risultato che nel 2019 non era ancora arrivato. I nerazzurri battono il Parma 1-0 grazie ad un gol di Lautaro Martinez al 79' e interrompono così il digiuno salendo a ...

Parma-Inter - Spalletti : “Icardi e Lautaro insieme? Sono calciatori con le stesse caratteristiche” : Vittoria per l’Inter nella gara di campionato contro il Parma, ecco le dichiarazioni di Spalletti a DAZN: “abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà, dobbiamo rimanere tranquilli e mettere dentro la partita le nostre caratteristiche ed ogni tanto non ci riusciamo. Oggi siamo stati ordinati, il Parma ha provato a ‘mordere’ e non è abituato a fare questo. Inglese tiene bene il pallone, Gervinho è ...

La notte di Spalletti : “Ci sono in gioco le nostre carriere” : La notte di Spalletti è la notte di chi sa che ci si gioca tanto, praticamente tutto: «È lecito che adesso ogni cosa possa essere messa in discussione, perché senza i risultati i discorsi stanno a zero. Sappiamo che in ballo ci sono le sorti dell’Inter ma anche quelle delle nostre carriere». Tre partite di campionato senza vittorie e senza gol, le inseguitrici che si fanno sotto (Roma e Lazio sono a 2 punti), l’ombra di Conte che si allunga ...

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...

Inter - Marotta : 'Fiducia a Spalletti : Parma non è decisiva - ci sono ancora tanti punti' : della Croazia Zlatko Dalic, è stato Intervistato da Sky Sport sul momento della squadra: "Con Spalletti c'è stato un normale confronto che avviene al termine di ogni partita, quale che sia il ...

Inter - Spalletti : 'I fischi sono giusti ma la squadra mi segue' : Il momento di Luciano Spalletti è tutto nella sua espressione al fischio finale: faccia tirata, immobile per qualche secondo dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell'Inter. Posizione ...

Inter - Luciano Spalletti non teme l’esonero : “per me non sono a rischio” : Inter, Luciano Spalletti sembra non aver paura dell’esonero dato che la squadra a detta del tecnico sta seguendo le sue direttive “Molti episodi non favorevoli, forziamo qualche situazione e andiamo in difficoltà. Sembra che la squadra mi segua, ci manca qualcosa nella lotta“. sono le parole di Luciano Spalletti dopo che la sua Inter ha perso in casa contro il Bologna. Una sconfitta cocente, accompagnata dai fischi di San ...