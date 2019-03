Sciopero mondiale per il clima | l' inno è la canzone ' Bella Ciao' riadattata

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Oggi migliaia di studenti in 150 Paesi del mondo sono scesi in piazza per manifestare contro i cambiamentitici. I giovani hanno raccolto l'invito di Greta Thunberg, l'attivista svedese di soli 16 anni che, con i suoi richiami ai potenti del mondo, ha smosso le coscienze soprattutto dei ragazzi.Gli attivisti, tra le tante cose, hanno anche introdotto una sorta diufficiale della manifestazione. Lasi chiama "Sing for thete" (Canta per il) ed è stata scritta sulle note di "", brano simbolo dei partigiani italiani durante la Resistenza. Il testo è curato dal regista e attivista ambientalista belga Nic Balthazar. Lo "per il", così come viene chiamato, vuole sensibilizzare tutta la popolazionesu quanto stia rischiando il pianeta con i drastici cambiamenti che si stanno verificando nell'atmosfera. Secondo quanto ...

