Nuova Zelanda | la polizia sperona un’auto e arresta un uomo dopo la strage in moschea

Di chi sono i nomi sui fucili della strage in Nuova Zelanda : Insieme a Traini compare una lunga serie di scritte e di nomi che fanno riferimento a battaglie storiche ed episodi di cronaca recenti, sempre legati ai musulmani e all'Islam Tra i nomi ai quali l'...

Video attentato Nuova Zelanda : il killer in diretta su Facebook | : L'autore delle sparatorie a Christchurch ha pubblicato le immagini sul social. Il filmato durava 17 minuti ed è stato rimosso. La polizia ha chiesto di non diffonderlo integralmente. Nei primi secondi ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 4 i fermati - decine di vittime - Foto : Il killer si chiama Brenton Tarrant, ha 28 anni è bianco e australiano; ha diffuso un "manifesto" anti musulmano prima dell'attacco. Tra i nomi dei suoi eroi, scritti sul caricatore, anche quello di Luca Traini, l'uomo che sparò contro gli immigrati a Macerata

Nuova Zelanda - sinistra scatenata contro il governo. Nicola Zingaretti : "Ecco dove ci portano odio e razzismo" : "Ci stringiamo alle famiglie delle vittime di Christchurch in Nuova Zelanda. Ecco dove l’odio e il razzismo rischiano di condurre l’umanità. Nella storia è già avvenuto, non ci arrenderemo mai alla violenza". Nicola Zingaretti, con un post su Twitter, commenta così la strage avvenuta in due moschee

Chi è l’attentatore della moschee in Nuova Zelanda : Brenton Tarrant - immigrato 28enne : Il killer della strage delle due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, è un cittadino 28enne australiano immigrato in Nuova Zelanda. Preparava l'attacco da due anni. "Ho viaggiato molto, io non odio i popoli nelle loro terre ma chi invade l'occidente, ho preso la decisione da solo per garantire un futuro alla mia gente nonostante io abbia avuto rapporti con molti gruppi nazionalisti" ha spiegato nel suo delirante manifesto.Continua a leggere

Attacco in Nuova Zelanda I personaggi storici citati dai killer : Per i fanatici la storia è una specie di grande emporio , dal quale estraggono vicende, eroi e martiri utili a confermare la loro visione del mondo, senza alcun riguardo per il contesto dell'epoca. ...

Nuova Zelanda - attacco a due moschee - decine di morti : E' al momento di 49 persone morte il bilancio di un attacco a due moschee avvenuto a Christchurch, in Nuova zelanda. A colpire, nella notte italiana

Attentato in Nuova Zelanda - la catena dell'estremismo razzista che porta da Traini a Christchurch : Proviamo a mettere insieme quello che abbiamo, qui la cronaca aggiornata in tempo reale,. L'autore, o gli autori , si è preoccupato di spiegare il suo gesto con un lungo «manifesto» xenofobo e ...

Attentato Nuova Zelanda : morti e feriti - cosa è successo e video in diretta : Attentato Nuova Zelanda: morti e feriti, cosa è successo e video in diretta Attentato in Nuova Zelanda ai danni dei musulmani riunitisi in moschea a Christchurch, in occasione del venerdì di preghiera, da parte di un gruppo di suprematisti bianchi di estrema destra. 3 uomini e una donna i sospetti assalitori che sono stati fermati. L’assalto nelle moschee è stato anche filmato in diretta Facebook: il video è circolato nei primi momenti dopo ...

Nuova Zelanda - la strage in moschea trasmessa in diretta dal terrorista. Il viaggio in auto e la camminata prima dell’orrore : La strage nella moschea di Christchurch è stata trasmessa per 17 minuti in live stream dal terrorista, identificato dalla polizia australiana come Brenton Tarrant, un 28enne bianco nato in Australia. L’uomo ha pubblicato sui social anche un manifesto, una sorta di rivendicazione degli attacchi intrisa di ideologia di estrema destra, anti-Islam ed anti-immigrati. Il capo della polizia della Nuova Zelanda ha esortato a non condividere il video che ...

Che cosa significano le scritte apparse sulle armi dei terroristi in Nuova Zelanda : cosa significano le scritte apparse sulle armi usate dai killer delle stragi nelle moschee in Nuova Zelanda? Da Luca Traini ad Alexandre Bissonnette, da Novak Vujosevic a Sebastiano Venier, sono tutti riferimenti a eventi storici e protagonisti, del passato e del presente, di attentati contro immigrati e musulmani.Continua a leggere

Nuova Zelanda - Alessandra Moretti : "Strage figlia del razzismo. Noi politici non dobbiamo alimentare l'odio" : "La strage in Nuova Zelanda è figlia del razzismo". Alessandra Moretti, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, commenta l'attentato in due diverse moschee e avverte: "Noi politici abbiamo una responsabilità enorme e dobbiamo avere una grande attenzione. Se noi con il nostro linguaggio aliment

Nuova Zelanda - strage in 2 moschee : 49 morti <br>Premier : "È terrorismo" | Foto : ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 49 morti e decine di feriti : «È uno dei giorni più bui della storia della Nuova Zelanda» ha detto la premier Jacinda Ardern confermando che sono almeno 40 le persone morte nell’assalto a due moschee a Christchurch, nell’isola del Sud dello stato, durante la preghiera del venerdì. Erano le tre del mattino in Italia quando è arrivata la notizia. La polizia ha poi aggiornato i numeri della strage: i morti sono 49. https://twitter.com/jacindaardern/status/1106398034827440128 Le ...