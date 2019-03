Nazionale | i convocati di Mancini c è Quagliarella | chiamato anche Kean Ancora fuori

Nazionale - tanta Juventus : Kean e non solo - ecco i convocati di Mancini : Nazionale – Finalmente torna la Nazionale. Tante sorprese e tanta Juve tra i nomi scelti dal CT Azzurro. Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Rientra tra i convocati anche Moise Kean, centravanti della Juventus, e il portiere Perin. Fuori Rugani, mentre sono stati chiamati Bernardeschi, Bonucci e Chiellini. […] More

I convocati da Mancini per la Nazionale. Meret non c’è : Il Ct dell’Italia Roberto Mancini ha convocato i calciatori per i primi due impegni nelle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo allo stadio ‘Tardini’ di Parma. Nella lista dei 29 confermata la presenza di Fabio Quagliarella, Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Armando Izzo. Tanti i giovani convocati da Mancini: Kean (classe ...

Hockey prato : i convocati di Roberto Da Gai per un raduno della Nazionale maschile : Nuovo raduno per la nazionale maschile di Hockey su prato. La squadra si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 7 all’11 aprile 2019 per preparare al meglio i prossimi appuntamenti: l’obiettivo sono ovviamente le Final delle Hockey Series di Kuala Lumpur, in Malesia (26 aprila-4 maggio). Ventidue gli uomini al servizio di Roberto Da Gai: in programma tre amichevoli con la Polonia. Questi i convocati ...

Nazionale Under 20 - la lista dei 24 convocati : ROMA - Il tecnico della Nazionale Under 20 Paolo Nicolato ha convocato 24 giocatori per gli ultimi due match del Torneo 8 Nazioni con Repubblica Ceca e Svizzera, in programma giovedì 21 marzo, ore 16, ...

Nazionale Under 19 - raduno a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo : 28 i convocati : Il ct Guidi ha convocato 28 giocatori per il raduno che si svolgerà a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo U19 A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a venerdì 15 marzo. In questi tre giorni Guidi avrà modo di saggiare lo stato di forma ...

Ciclocross - Teocchi e Colledani convocati dalla Nazionale Italiana per il Trofeo Laigueglia : I due atleti del Team Bianchi Countervail sono stati convocati dal ct Mirko Celestino per la gara di cross country in programma il 9 marzo Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail saranno in gara nel 26° Trofeo Laigueglia MTB Classic a Laigueglia (Savona), sabato 9 marzo. Reduci dal primo round di Internazionali d’Italia Series, il friulano e la bergamasca equipaggiati con Methanol CV sono stati infatti convocati ...

Ciclismo su pista : la Nazionale italiana in Galleria del vento ad Orbassano - i convocati azzurri : Neanche il tempo di tornare dalla Polonia, dove a Pruszkow si sono svolti i Mondiali nella scorsa settimana, che la Nazionale italiana di Ciclismo su pista torna subito a lavoro. Questa volta si parla di allenamenti specifici: tre giornate di test per gli azzurri, ovviamente guidati dai ct Dino Salvoldi e Marco Villa, nella Galleria del vento in quel di Orbassano. Questi i convocati dell’Italia: Alzini Martina Bigla Team Balsamo ...

Nazionale della Sardegna - debutto il 19 marzo : 50 i convocati - out Barella e Sirigu : Il sogno della Sardegna è finalmente realtà. Tutto pronto, l'isola potrà avere una sua Nazionale . Dopo il riconoscimento arrivato nello scorso novembre della richiesta della Fins " Federatzione ...

Basket - Nazionale : i 12 convocati da coach Meo Sacchetti : Basket, la Nazionale italiana di Meo Sacchetti si gioca la qualificazione alla World Cup: i 12 convocati dal tecnico azzurro Al termine dell’allenamento pomeridiano il Ct azzurro Meo Sacchetti ha scelto i dodici giocatori che domani, 22 febbraio (ore 20.15, diretta su SkySport), affronteranno l’Ungheria per la penultima gara di FIBA World Cup 2019 European Qualifiers di Basket. Non faranno parte del match Riccardo Moraschini, ...

Tiro con l’Arco - scatta il raduno in Turchia per la Nazionale Olimpica azzurra : la lista dei convocati : Gli azzurri lavoreranno in Turchia trovando condizioni atmosferiche probanti in vista della rassegna iridata in programma a giugno Da oggi fino al 28 febbraio la Nazionale Olimpica si allenerà in Turchia, ad Antalya, per continuare a preparare la stagione interNazionale all’aperto in vista dei Campionati Mondiali che si disputeranno in Olanda, a ‘S-Hertogenbosch dal 10 al 16 giugno, dove saranno in palio anche i pass per i Giochi ...

Snowboardcross - la Nazionale azzurra in raduno a Cervinia : nove gli atleti convocati : raduno per la Nazionale di Snowboardcross: nove atleti resteranno a Cervinia fino a venerdì 22 Nuovo raduno a Cervinia per la Nazionale di Snowboardcross che, archiviata la tappa di Feldberg disputata immediatamente dopo i Mondiali, si prepara al prossimo appuntamento di Coppa del mondo in programma a Baqueira Beret, in Spagna, venerdì 1 e sabato 2 marzo. Sono nove gli atleti che si alleneranno sulla pista che ne ha ospitata gran parte ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 17 azzurri per Seefeld. Federico Pellegrino trascina la Nazionale : L’Italia sarà presente ai Mondiali 2019 di sci di fondo con ben 17 atleti (dieci uomini e sette donne), si tratta della Nazionale più giovane di sempre per una rassegna iridata con una media di appena 25 anni tra gli uomini. Federico Pellegrino sarà ovviamente la punta di diamante della nostra spedizione, il Campione del Mondo della sprint cercherà di confermarsi e ha tutte le carte in regola per sfidare il mostro Klaebo. Riflettori ...

Rugby a 7 - i convocati di Andy Vilk per lo stage interNazionale con altre quattro Nazionali : 18 azzurri a Napoli : L’Italia del Rugby a 7 si troverà a Napoli per affrontare uno stage internazionale con Germania, Irlanda, Francia ed Inghilterra dal 18 al 21 febbraio: per l’occasione Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale, ha diramato l’elenco dei 18 convocati. Presenti atleti del Top 12 di Rugby a 15 ma anche delle serie inferiori. L’Italia infatti non ha un campionato interno di Rugby a 7 che, ricordiamo, è sport ...

Rugby – Seven maschile : i convocati azzurri per lo stage interNazionale di Napoli : Selezione italiana Seven maschile, i convocati per lo stage internazionale di Napoli Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven, ha ufficializzato la lista dei diciotto atleti convocati per il raduno di Napoli in calendario dal 18 al 21 febbraio. Gli azzurri nel capoluogo campano saranno impegnati in uno stage internazionale con Inghilterra, Irlanda, Francia e Germania che fornirà ad Andy Vilk importanti indicazioni sul ...