Manuale per stragi

ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2019) New York. Losta che ha ucciso 49 musulmani in Nuova Zelanda ha postato su internet un manifesto di settantacinque pagine per spiegare la sua ideologia e per essere sicuro che circolasse con la massima diffusione possibile l’ha archiviato su molti siti, in modo che non ci fosse la possibilità

LaStampa : Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo - luigiferraiuolo : RT @FedericoTaddia: Dieci piccoli consigli per i più piccoli, per vivere il #FridaysForFuture ogni giorno. Su @LaStampa le #50piccolerivol… - ilfoglio_it : Il manifesto dell’attentatore in Nuova Zelanda spiega ai simpatizzanti che questo è soltanto l’inizio dell’espansio… -