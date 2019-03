Live Cagliari-Fiorentina 0-0 Pavoletti contro Chiesa

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta Live : in campo Cagliari-Fiorentina : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-Fiorentina 0-0 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato alle 15) SPAL-ROMA ...

Cagliari Fiorentina in Diretta Live - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Cagliari Fiorentina Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: 4′ Gol Cagliari annullato! Errore di Ceccherini nel passaggio indietro a Terracciano, Joao Pedro segna ma la sua rete non viene convalidata perché Pavoletti era entrato in area sul passaggio del portiere Fischio d’inizio Leggi anche: Cagliari-Fiorentina […] L'articolo Cagliari Fiorentina in Diretta LIVE, ...

Cagliari Fiorentina - formazioni ufficiali e risultato in diretta Live : formazioni ufficiali Cagliari , 4-3-1-2,: Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All: Maran Fiorentina , 4-3-3,: Terracciano;...

Cagliari-Fiorentina DIRETTA Live - Formazioni Ufficiali - Moviola - Pagelle - Sintesi : Cagliari-Fiorentina, Serie A 2018/2019: cronaca in DIRETTA LIVE con Formazioni Ufficiali, risultato, Pagelle, tabellino e Sintesi

Cagliari-Fiorentina streaming Live - ecco dove e come vedere il match : Cagliari Fiorentina streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Cagliari Fiorentina live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Cagliari-Fiorentina sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Cagliari-Fiorentina streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Cagliari - Fiorentina : cronaca diretta Live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Venerdì 15 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita. La presentazione del match QUI Cagliari - La ...

Diretta Bologna-Cagliari : streaming - formazioni e risultato - Live : Primo pallone mosso dal Bologna La cronaca del primo tempo di Bologna-Cagliari 45+2 FINE PRIMO TEMPO . A tra poco per la ripresa 45+2 DZEMAILI! Prova il gol dell'anno con una punizione battuta all'...

Live Bologna-Cagliari 1-0 Rigore Pulgar - traversa Joao Pedro : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Bologna , 4-3-3,: Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. All: Mihajlovic Cagliari , 4-3-1-2,: Cragno;...

Serie A - 27^ giornata - diretta Live : Cagliari vicinissimo al pareggio : miracolo di Skorupski su Joao Pedro! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta Live : all’intervallo è 1-0 tra Bologna e Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta Live : Cagliari vicinissimo al pari - traversa di Joao Pedro! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta Live : in campo Bologna-Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Live Cagliari-Bologna 0-0 : in palio punti per non retrocedere : Va in scena al Dall'Ara alle ore 12.30 della domenica una partita estremamente importante tra Bologna e Cagliari, impegnate nella lotta per non retrocedere: ma se ai sardi, dopo la bella vittoria ...

Bologna-Cagliari : formazioni ufficiali e partita in diretta Live : Bologna-Cagliari, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi