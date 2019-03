Juve | bene i precedenti con l' Ajax | nel ' 96 arrivò l' ultima Champions

Champions League - urna benevola con la Juventus : ai quarti c'è l'Ajax : L'urna di Nyon , e la mano dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, sono state benevole con la Juventus di Massimiliano Allegri che ai quarti di finale di Champions League se la vedranno contro gli ...

Sorteggio Champions League - “bene ma non benissimo” : per la Juve c’è l’Ajax : Si è appena concluso il Sorteggio di Champions League che ha definito il quadro dei quarti di finale della competizione europea. La Juventus ha beccato l’Ajax, che ha compiuto l’impresa agli ottavi contro il Real Madrid andando a vincere al Bernabeu. Andata all’Amsterdam Arena, ritorno all’Allianz Stadium. C’è da sorridere o da preoccuparsi? Dipende, è risaputo, dall’atteggiamento della squadra di ...

Simeone : 'La Juve ha attaccato molto bene ed ha meritato la vittoria' : La Juventus, nell'ottavo di ritorno ha ribaltato il risultato dell'andata del Wanda Metropolitano dove l'Atletico Madrid avevo vinto per 2-0. Le due reti sembravano difficili da recuperare, ma i bianconeri grazie ad una prova di grande forza e carattere sono riusciti a conquistare i quarti di Champions League nei tempi regolamentari grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo. I colchoneros, convinti di poter chiudere in fretta la pratica del ...

Inter - Spalletti : "Abbiamo le carte per fare bene. Juve esempio di carattere" : Un passo alla volta, prima la Coppa e poi il campionato . Piena emergenza domani, poco meglio domenica: e allora tutti, chi c'è ovviamente, chi non è ai box per infortunio e chi non è stoppato dalle ...

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ''porta bene'' ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell'Allianz Stadium, l'argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli ...

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ”porta bene” ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell’Allianz Stadium, l’argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino ieri ha risposto presente anche Belen Rodriguez. La bellissima argentina, insieme alla sua amica modella Milca Gili e alla manager Patrizia Griffini, ha potuto godere dello spettacolo ...

Ronaldo : 'Sto bene alla Juve - la Spagna non mi manca' : Ronaldo for ever, a Torino. Subito a suo agio, nessuna nostalgia. 'Non mi aspettavo tutta questa qualità nel campionato italiano. Sono felice qui, lo è la mia famiglia: la Spagna e il Portogallo non ...

Cristiano Ronaldo prima del match con l'Atletico : 'Se la Juventus gioca bene passiamo' : In estate la Juventus, ha acquistato Cristiano Ronaldo per dotarsi di un fuoriclasse, con il quale dare l'assalto alla Champions League che insegue dal 1996. L'ex Real Madrid, ambientatosi molto bene in seno al gruppo di Allegri, nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a Dazn, durante la quale ha fatto il punto sulla Serie A, sull'ottavo di ritorno contro l'Atletico e sulla sua famiglia....Continua a leggere

Ronaldo no al Real : “Sto bene alla Juve. Italia? Ecco cos’è difficile” : Cristiano Ronaldo giura amore eterno alla Juve e allontana le possibili indiscrezioni di un suo potenziale ritorno al Real Madrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane. Nessun ritorno a Madrid, ma massima concentrazione per il presente e futuro in maglia bianconera. Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha sottolineato tutta la sua carica anche in […] More

Pagelle Juventus-Udinese : doppietta di un super Kean - bene Spinazzola : Pagelle Juventus-Udinese – Finisce il match di campionato tra Juventus e Udinese, a pochi giorni dalla sfida chiave contro l’Atletico. Finisce con un punteggio largo, 4 gol per la gioia dei tifosi. . La Juve batte l’Udinese per 4-1, all’Allianz Stadium: decidono le reti di Kean (doppietta), Emre Can e Matuidi. Nel finale, la rete […] More

Juventus - Allegri : "Il party privato? Sì - c'è stato ed ha fatto bene ai ragazzi" : Qualche giorno fa Fabrizio Corona aveva sganciato la bomba sulla Juventus dalle colonne del suo magazine: ' Neanche una settimana dopo il 2-0 ricevuto fuori casa dall'Atletico Madrid i giocatori della ...

Juve : recupero Khedira prosegue bene : ANSA, - TORINO, 5 MAR - prosegue, come previsto, il recupero di Sami Khedira, reduce da un intervento mini-invasivo per risolvere un'aritmia. Gli accertamenti cardiologici previsti, a Torino, hanno ...

