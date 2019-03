Il premio imbarazzante di David Beckham

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Quando l"hanno invitato a inaugurare la statua in suo onore non poteva certo immaginare che era solo un modo per fargli uno scherzo. E" successo al giocatore di calcio, fuoriclasse con presenze in importantissimi club come Manchester United, Real Madrid, Milan e in molti altri ancora.E così, il suo vecchio club, i Los Angeles Galaxy, lo hanno convinto a recarsi nei pressi dello StubHub Center, lo stadio che ospita le partite casalinghe della squadra californiana e dei Chivas USA. Intanto, ignaro di tutto, veniva costantemente ripreso dalle telecamere piazzate dal conduttore James Corden nonché suo amico, per il talk show statunitense The Late Late Show.Fermo davanti alla sagoma del manufatto, si vedeche attende trepidante la caduta del velo. Non appena ciò accade il suo volto cambia completamente espressione. La statua è inequivocabilmente brutta. Una goffissima ...

AlePupi4 : @wandaicardi27 Imbarazzante te e chi ti ha dato questo premio ridicolo. - vDoodoooooo : @_baietto Ma per caso hanno dato a tutti + di 7 per l’impresa? Magari era un premio a tutti perché francamente mi sembra imbarazzante - cippiriddu : @7Hendrick_s Io so solo che si sta dimostrando uno dei peggiori procuratori in circolazione, se non il peggiore in… -