F1 | GP d' Australia 2019 | l' analisi delle prove libere

FIBA World Cup 2019. Domani il sorteggio a Shenzhen - 11.30 in Italia - . Azzurri in terza fascia con Russia - Australia e Brasile : Il format Quella che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre sarà la 18esima edizione del Campionato del Mondo FIBA. Il torneo, per la prima volta a 32 squadre, non si giocherà nello ...

VIDEO F1 - highlights prove libere GP Australia 2019 : Hamilton davanti a Bottas - le Ferrari si nascondono : Lewis Hamilton ha ottenuto il tempo più veloce al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1: il britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas e le due Red Bull. Più attardate le Ferrari ma l’impressione è che la Scuderia di maranello abbia voluto nascondersi. GLI highlights DELLE prove libere DEL GP D’Australia DI ...

Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 : “Ho sensazioni positive - non è male come inizio” : Lewis Hamilton ha giganteggiato nelle prove libere del GP d’Australia, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha firmato il miglior tempo in entrambe le sessioni e ha incominciato al meglio il lungo weekend a Melbourne, il britannico ha brillato sia sul passo gara che sul giro secco ed è riuscito a fare la differenza con grandissima personalità. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate in grandissima forma e non ...

Pierre Gasly - F1 GP Australia 2019 : “C’è stata una piccola perdita di potenza all’ultimo giro” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Pierre Gasly si trova alle spalle delle Mercedes e della vettura del compagno di squadra Max Verstappen. Il francese parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne, appare preoccupato per un piccolo problema patito nel finale. Gasly infatti ha affermato: “C’è stata una piccola perdita di potenza ...

Formula 1 - Gran Premio d'Australia in diretta tv su Sky : gara domenica 17 marzo 2019 : Il Mondiale 2019 di Formula 1 riparte dal Circuito di Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). In pista la nuova Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante. L'avversario da battere rimane il 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, gli altri nomi da tenere in considerazione, sulla carta, sono Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Contento del lavoro svolto al mattino - un po’ meno degli short run del pomeriggio” : La prima giornata di prove libere ufficiali del Gran Premio d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale di Formula 1, si è chiusa con un convincente Lewis Hamilton in testa sia nella prima che nella seconda sessione. In casa Ferrari c’è invece ancora da lavorare in vista delle qualifiche e della gara alla luce dei tempi messi a segno quest’oggi. Il nuovo pilota della Rossa Charles Leclerc si è ben comportato specialmente nelle ...

Formula 1 Gp Australia 2019 - Hamilton primo nelle libere. Vettel quinto : Melbourne, Australia,, 15 marzo 2019 - Lewis Hamilton si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere. Il britannico campione del mondo con il tempo di 1.22.600 ha migliorato il ...

F1 - GP Australia 2019 : qualifiche (sabato 16 marzo) : orario d’inizio e come vederle in tv su Sky e TV8 : Sabato 16 marzo si disputeranno le qualifiche del GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne si assegna la prima pole position dell’anno e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica, si preannuncia grandissimo spettacolo nell’arco delle tre sessioni in programma all’Albert Park dove tutti i big si daranno battaglia per conquistare la migliore casella in vista del momento clou del weekend. ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Giornata difficile - ma la vettura va forte e lo dimostrerà. Io sono rilassato” : Non la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno che Sebastian Vettel potesse immaginare. Il distacco di oltre otto decimi nei confronti di Lewis Hamilton accumulato nella FP2 potrebbe spaventare in quel di Maranello, ma sentendo le parole del tedesco e, soprattutto, vedendo il volto con il quale si è presentato ai microfoni di Sky Sport, tutto lascia ben sperare i milioni di tifosi della Rossa. La ...

Chris Horner F1 GP Australia 2019 : “Inverno interessante - domani vedremo in qualifica. Dodici team? Stiamo bene così” : Si è aperto il lungo fine settimana dedicato al GP d’Australia 2019, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il venerdì è stato riservato alle prove libere e a margine si è svolta anche la conferenza stampa con la presenza dei general manager delle scuderie di riferimento. Ha parlato anche Chris Horner della Red Bull che in apertura si è soffermato sulla scomparsa di Charlie Whiting: “Uno shock enorme per tutti, siamo stati con lui ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Ecco perché la Ferrari potrebbe essersi nascosta. Ma la Mercedes fa già paura : I tifosi della Ferrari, quantomeno quelli che hanno scelto di evitare la “levataccia” nel cuore della notte italiana, tra un cappuccino ed una brioche, stanno leggendo quanto accaduto nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia 2019. I risultati, per usare un eufemismo, stanno regalando un risveglio traumatico da Maranello al resto del mondo. La Mercedes ha spaventato, fatto il vuoto, e dominato la scena ...

Formula 1 Gp Australia 2019 - Hamilton primo nelle libere. Vettel e Leclerch subito dietro : Melbourne, Australia,, 15 marzo 2019 - Lewis Hamilton , campione del mondo in carica, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran premio d'Australia di Formula 1. Il pilota della Mercedes con 1'23"599, è stato più veloce di 0,038 ...