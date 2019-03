salerno.irno

(Di venerdì 15 marzo 2019). AIstituzioni e Privati fsquadra per promuovere la destinazione e conferire al portoquelle doti di accessibilità e accoglienza che lo rendano fruibile e gradito ad un ...

ottochannel : VIDEO - Crociere, Salerno spera in una stagione da record - salernosera : Per il 2019 attesi 69 navi e centomila crocieristi - irnoit : Crociere a Salerno, incremento del 30% per l'anno in corso -