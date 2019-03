Clima | Fridays for future | “Siamo i partigiani dell’ambiente”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Siamo idell’ambiente e questa è come se fosse la Terza Guerra Mondiale, perché stiamo veramente per suicidarci”. Qualcuno l’ha già definita la Greta Italiana.Il riferimento è a Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha fatto dell’ambiente la sua ragione di vita e la lotta contro il cambiamentotico la propria missione.Oggi, nella giornata del Global Strike for, lo sciopero internazionale degli studenti, con manifestazioni in tutto il mondo, anche Milano è scesa in piazza e tra coloro che li guidavano c’era Miriam Martinelli, studentessa dell’istituto Tecnico Agrario, di 16 anni come Greta, anche se non le va di ascoltare paragoni: “Non sto studiando per essere la Greta italiana, perché di Greta ce n’è una e rimane lei. Se proprio mi volete come simbolo, sono Miriam Martinelli, un’attivista come ...

