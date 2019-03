Telegram pigliatutto | regalone dal down WhatsApp e Facebook

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)approfitta subito deldidi ieri 13 marzo, e che sappiamo aver riguardato da vicino anche Instagram, ed indirettamente. Nelle ultime 24 ore, il servizio IM ha guadagnato la bellezza di 3 milioni di nuovi utenti, come comunicato dal CEO Pavel Durov. Sebbene il dirigente non abbia fatto esplicita menzione al collasso dei suoi principali concorrenti, è evidente che il riferimento sia alla vicenda: 3 milioni di nuovi utenti guadagnati proprio nelle ultime 24 ore, quali dubbi volete che sussistano? Durov ha anche parlato della vera privacy e dello spazio senza limiti cheprevede per tutti i suoi fruitori (la piattaforma supporta la crittografia end-to-end dal 2013, arrivata susolo dopo tre anni).La società aveva diffuso i dati relativi al numero di utenti attivi ogni mese all'incirca un anno fa, parlando di 200 milioni (numeri ...

