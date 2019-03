Pesticidi in alta quota | a rischio insetti dei ghiacciai alpini

Pesticidi utilizzati in Pianura Padana rilevati in alta quota : a rischio gli insetti dei ghiacciai alpini : utilizzati in Pianura Padana e rinvenuti in alta quota alcuni Pesticidi per l’agricoltura possono minacciare le larve di insetti dei torrenti glaciali alpini. È quanto sostiene lo studio dell’Università di Milano-Bicocca “Analisi spazio-temporale e caratterizzazione del rischio di Pesticidi in acque di fusione dei ghiacciai alpini” (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.02.067), pubblicato sulla rivista Enviromental Pollution. La ricerca, volta ...