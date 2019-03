Nuova data a Locarno per Ultimo | parte tour sold out il 25 aprile

Slitta il concerto di Patty Pravo a Genova - posticipato a maggio : Nuova data e rimborso biglietti : Il concerto di Patty Pravo a Genova è stato posticipato al mesi di maggio. L'artista si sarebbe dovuta esibire in concerto domani sera, venerdì 15 marzo, al Politeama Genovese ma il teatro stesso ha comunicato nelle scorse ore che il concerto è stato rimandato al prossimo 13 maggio. I biglietti acquistati per la data del 15 marzo restano validi per la nuova data; chi invece volesse richiedere il rimborso per impossibilità a partecipare alla ...

Proroga spesometro 2019 : Nuova data scadenza - ecco chi rientra : Proroga spesometro 2019: nuova data scadenza, ecco chi rientra scadenza spesometro 2019 Annunciata la Proroga spesometro 2019 e anche per l’esterometro dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Massimo Bitonci. Il provvedimento ha avuto luogo al fine di superare le criticità inerenti alle scadenze fiscali, dopo diverse segnalazioni da parte dei professionisti del settore. ecco quando sarà la nuova scadenza e cosa ha detto Bitonci. ...

"Il periodo è troppo affollato" : The Sinking City è stato rinviato e ha una Nuova data di uscita : Nel caso in cui foste in trepidante attesa in vista dell'uscita prevista per il 21 marzo di The Sinking City abbiamo delle brutte notizie per voi dato che il rumor circolato negli scorsi giorni si è infine rivelato affidabile: l'avventura investigativa ispirata all'universo plasmato da H.P. Lovecraft è stata infatti rinviata.L'annuncio arriva dagli sviluppatori stessi che si sono affidati a un video per rivelare anche la nuova data di uscita, il ...

Derby di Genova - Nuova data : si gioca sabato 13 aprile alle 18 : Derby Genova nuova data. Il calendario stilato dalla Lega Serie A per il mese di aprile non aveva particolarmente soddisfatto tifosi e istituzioni genovesi per la decisione di disputare il Derby della Lanterna di lunedì, scelta ritenuta inevitabile per non sovrapporsi con la maratona in programma in città il giorno prima. Il presidente della Regione […] L'articolo Derby di Genova, nuova data: si gioca sabato 13 aprile alle 18 è stato ...

Nuova ondata di caldo in Australia per un inizio d'Autunno meteorologico shock : attesi oltre +40°C dopo l'Estate più rovente di sempre

40 Data scientist - algoritmi e intelligenza artificiale. Parte Illimity - la Nuova banca di Passera : Sarà che fino a qualche mese fa questo era il quartier generale di Amazon in Italia, ma nella sede di Illimity, la nuova banca nata dall'iniziativa di Corrado Passera, ex ad di Intesa Sanpaolo ed ex ministro dello Sviluppo economico, si respira un'aria tecnologica. In effetti, non sembra proprio di essere dentro un istituto di credito, persino in questo che è una vera singolarità perché non avrà neppure uno ...

Tanta carne a cuocere per il Huawei Mate 20 Lite : Nuova ondata pacchetto140 e EMUI 9 su Firmware Finder : I possessori del Huawei Mate 20 Lite non possono certo dirsi annoiati dall'esperienza software maturata con il loro dispositivo. Tutti gli occhi sono naturalmente puntati sull'aggiornamento EMUI 9 in accompagnamento ad Android 9 Pie, per il quale non dovrebbe mancare molto tempo, ma nel frattempo qualcos'altro si muove anche per i Firmware precedenti. Proprio per il Huawei Mate 20 Lite siamo al cospetto di una nuova ondata di rilascio per il ...

Nuova ondata di licenziamenti nell'industria videoludica - questa volta tocca ad EA con lo studio mobile FireMonkeys : Dopo i numerosi posti di lavoro persi presso Activision-Blizzard qualche giorno fa, è stato (purtroppo) oggi annunciato che anche Electronic Arts sta per licenziare parte del personale di FireMonkeys, studio mobile situato in Australia. Al momento non si consce il numero dei licenziamenti.Come riporta Kotaku, la notizia non è stata presa molto bene dai dipendenti, secondo quanto affermato da un portavoce del team, l'atmosfera è così cupa che la ...

Teatro Lyrick : Nuova data per 'The legend of Ennio Morricone' : 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d'Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di ...

