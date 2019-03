Nela | ' Juve | evita City e Liverpool Inter | devi passare Roma | rivaluta Schick '

calciomercato

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sebino, ospite della trasmissione 'Maracanà' su RMC Sport , ha messo in guarda lantus dalle insidie inglesi in Champions League: 'Ladovrà rispettare tutte le altre squadre in Champions:e Manchestersicuramente sarebbero da ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Nela: 'La Juve non sbaglia le gare con le piccole' - TUTTOJUVE_COM : Nela: 'La Juve non sbaglia le gare con le piccole' -