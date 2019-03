Love | Death and Robots mostra il meglio dell’animazione di oggi

Preparatevi : "Love Death and robots" è la non-serie - piena di sesso e ironia - più incredibile di Netflix : Decidere che un mondo ti interessa di più e concentrarti su quello. Optare per un horror - ma niente ti dice quale puntata sarà un horror se non, appunto, la puntata stessa. Oppure per una comedy. ...

Love Death and Robots - il trailer dell’audace serie animata : È una specie di trip cyberpunk quello a cui si assiste nel primo trailer ufficiale di Love Death and Robots, la serie animata antologica di Netflix firmata da due veterani del cinema come David Fincher, che sulla piattaforma si è già occupato di Mindhunter, e Tim Miller, già regista di Deadpool. Come si può vedere nella clip d’anticipazione si tratta di un ambizioso progetto d’animazione composto da 18 diverse storie che ruotano ...

Love - Death and Robots - in arrivo una serie animata sugli androidi di Fincher e Miller : Per Netflix l’animazione rivolta a pubblico adulto è sicuramente un universo ricco di potenzialità, come hanno dimostrato i successi in questi anni di titoli come BoJack Horseman e Big Mouth. Ora queste possibilità vengono ulteriormente espanse con l’annuncio di Love, Death and Robots, una nuova serie tv animata che avrà la particolarità di essere anche antologica. A firmarla, poi, due grandi nomi di Hollywood come David Fincher ...