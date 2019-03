La Lazio risponde a Virgina Raggi | “non vogliamo lo stadio Flaminio”

Fiorentina-Lazio 1-1 - a Immobile risponde Muriel : Roma, 11 mar., askanews, - E' finito in parità il posticipo domenicale della 27a giornata di Serie A: al Franchi, Fiorentina-Lazio 1-1. Un pareggio che frena le ambizioni europee delle due squadre, ...

Fiorentina-Lazio 1-1 : Muriel risponde a Immobile - ma il pari non soddisfa nessuno : FIRENZE - La Lazio spreca, la Fiorentina la punisce. Termina con l'ennesima rimonta viola la sfida del Franchi, ma il pareggio non soddisfa nessuno. I biancocelesti perdono terreno nella corsa alla ...

Muriel risponde a Immobile - Viola e Lazio non si fanno male : LA CRONACA LE FORMAZIONI: FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Gerson, Muriel Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, ...

Fiorentina-Lazio 1-1 : Muriel risponde a Immobile : Un punto per ciascuno con tanti rimpianti sia per la Fiorentina sia per la Lazio. L'1-1 del Franchi rispecchia la gara a due facce del Franchi: primo tempo con i biancocelesti al comando, ripresa con ...

Fiorentina e Lazio non si fanno male - Muriel risponde ad Immobile : il pari però non serve a nessuno : I biancocelesti vanno in vantaggio con Immobile nel primo tempo, Muriel pareggia i conti nella ripresa sfruttando un grande assist di Mirallas Un pareggio che non serve a nessuno, un punto che allontana ancora di più Fiorentina e Lazio dalla zona Europa. Pur avendo una partita ancora da recuperare contro l’Udinese, i biancocelesti scendono momentaneamente a meno otto dal quarto posto, occupato al momento dall’Inter. Jennifer ...

Jon Bernthal risponde a Eminem sulla cancelLazione di The Punisher : Jon Bernthal , protagonista della serie The Punisher, sembra aver preso bene la notizia della cancellazione dello show che lo aveva rilanciato al grande pubblico dopo la sua uscita di scena da The ...

Europa League : l’Inter risponde alle critiche di Wanda Nara - Lazio sfortunata e sconfitta dal Siviglia : Europa League: serata nera per la Lazio sconfitta dal Siviglia e falcidiata dagli infortuni, l’Inter ha dato buoni segnali dopo una settimana da incubo Europa League, la fase ad eliminazione diretta è iniziata tra alti e bassi per le squadre italiane. In attesa del Napoli impegnato in serata a Zurigo, nel pomeriggio sono scese in campo Lazio ed Inter. I nerazzurri, scossi durante la settimana dal ben noto caso Icardi che ha causato ...

Europa League : l’Inter risponde alle critiche di Wanda Nara - Lazio sfortunata e sconfitta dal Siviglia : Europa League: serata nera per la Lazio sconfitta dal Siviglia e falcidiata dagli infortuni, l’Inter ha dato buoni segnali dopo una settimana da incubo Europa League, la fase ad eliminazione diretta è iniziata tra alti e bassi per le squadre italiane. In attesa del Napoli impegnato in serata a Zurigo, nel pomeriggio sono scese in campo Lazio ed Inter. I nerazzurri, scossi durante la settimana dal ben noto caso Icardi che ha causato ...