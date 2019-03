Epidemiologia del cancro del rene

Epidemiologia e fattori di rischio del cancro dello stomaco in Italia : Negli ultimi decenni si è assistito, in Italia come in tutti i Paesi occidentali, a una costante riduzione sia in termini di incidenza che di mortalità del cancro dello stomaco (una riduzione stimata in –3% per ogni anno). Ciononostante, il cancro dello stomaco rappresenta ancora oggi un enorme problema sanitario e sociale, in quanto ogni anno in Italia si registrano 14.500 nuovi casi e per questa patologia muoiono 10.000 persona all’anno. ...