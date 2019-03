Xylella | più vicina la commissione d' inchiesta Polemiche su fondi Cipe e Psr

trnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ...del servizio fitosanitario per il supporto alle attività ispettive e 1 milioni di euro per la comunicazione istituzionale e altri 5 milioni per un non meglio precisato rilancio dell'economia nelle ...

giomasmic : @massimodales @GiorgiaMeloni @massimodales @GiorgiaMeloni sbagli la #Xylella come dice il più grande studioso del s… - UlisseDa : @GiorgiaMeloni Sempre più convinto che più che un Piano Marshall servono agricoltori che lavorano sulle piante, xké… - Agricolae1 : @SocialConfeuro DECRETO EMERGENZE IN AGRICOLTURA, BISOGNA FARE DI PIU' SU #XYLELLA E BUROCRAZIA - Agricolae -