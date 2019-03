' Se vedessi i miei aggressori mi metterei a ridere' | dice Manuel Bortuzzo

agi

(Di mercoledì 13 marzo 2019) 'Incontrare i? Non cambierebbe niente. Penso che se lidavanti miperché non ha senso quello che hanno fatto e non si tratta di perdonarli o meno'. Lo ha ...

stupronato : RT @Agenzia_Italia: 'Se vedessi i miei aggressori mi metterei a ridere', dice #ManuelBortuzzo - Agenzia_Italia : 'Se vedessi i miei aggressori mi metterei a ridere', dice #ManuelBortuzzo - ___imchuckbass : RT @aurorabcdef: Bea se vedessi i miei di prosciutti piangeresti davvero #IlCollegio -