' Pamela era borderline'

Pamela Prati si sposerà a fine marzo con Marco Caltagirone : L'ex ballerina nonché storica primadonna di diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino , all'alba dei 60 anni ha deciso di convolare a nozze con l'uomo per il quale ha ...

Pamela Mastropietro - un testimone inchioda Oseghale : "Cosa le ha fatto quando era ancora viva" : Sono sconvolgenti le confessioni di Salvatore Marino, il testimone del processo contro il Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di aver stuprato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana Pamela Mastropietro. "Oseghale iniziò a tagliare una gamba a Pamela quando era ancora viva", queste alcu

Macerata - omicidio Pamela Mastropietro - il pentito : 'Fatta a pezzi mentre era ancora viva' : A più di un anno di distanza dagli assurdi fatti di Macerata, la storia di Pamela Mastropietro continua a tenere banco. Come si ricorderà, la donna, una 18enne romana, venne uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. I suoi resti furono trovati in una valigia. Ad essere indiziato per il delitto è attualmente Innocent Oseghale, un cittadino nigeriano. Lui per molto tempo si è proclamato innocente, ma lo scorso 31 luglio ha confessato di aver ...

La testimonianza shock : "Oseghale iniziò a fare a pezzi Pamela quando era ancora viva" : Macerata, 6 mar., Adnkronos, - "Desmond Lucky se ne andò, Oseghale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. Oseghale l'ha spogliata, era sveglia" ma aveva "gli ...

Pamela Mastropietro - la confessione di Oseghale a un pentito : “Cominciò a farla pezzi mentre era ancora viva” : Pamela Mastropietro fu abusata sotto l’effetto della droga e quando chiese di andare via fu accoltellata. E l’uomo che è accusato dit tutto questo cominciò farla a pezzi mentre era ancora viva. È il racconto ai giudici della Corte d’assise di Macerata di Vincenzo Marino, pentito di ‘ndrangheta che è diventato testimone dell’accusa dopo aver raccolto le confessioni di Innocent Oseghale, il cittadino nigeriano imputato per ...

L'orrore sul corpo di Pamela : "Era viva quando l'ha sezionata" : Stuprata, accoltellata e squartata viva. Emergono nuovi dettagli inquietanti sulla morte di Pamela Mastropietro. A rivelarli è il pentito Vincenzo Marino, ascoltato come supertestimone durante la seconda udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Macerata. L'uomo era stato detenuto con Oseghale nel carcere di Ascoli e proprio lì ascoltò la sua agghiacciante confessione del delitto di Pamela. Proprio per questo, il pentito ha un ruolo ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 6 marzo 2019 : Pamela smaschera Stefano! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over accadono degli episodi sconvolgenti! Rocco è indignato con Gemma, mentre Pamela scopre che Stefano non è single come dice di essere! Uomini e Donne: Gemma Galgani fa infuriare Rocco Fredella il quale mosso dalla gelosia, chiude la conoscenza! Al centro della scena, c’è ancora la storica dama di Uomini e Donne Over, Gemma Galgani. La torinese sta frequentando telefonicamente Giorgio. Rocco però ...

Pamela Prati : "Sarò sposa in primavera con il mio Marco" : A sessant'anni conserva ancora il fascino da icona di bellezza e sensualità. Lei è Pamela Prati e, in un'intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi, rivela che è in procinto di sposarsi con il ...

Macerata - cominciato il processo per l'omicidio di Pamela Mastropietro. In aula Oseghale : Il nigeriano nega di averla uccisa. Il corpo della ragazza fu ritrovato, mutilato, in due valigie alla periferia della città, poco piu' di un anno fa. La madre di Pamela chiede il massimo della pena. '...

Macerata - Oshegale a processo. In aula anche la madre di Pamela - : "Non è stato solo vilipendio di cadavere, ma qualcosa di diabolico" dice il legale della famiglia della vittima. Oseghale si dice innocente: "Voglio pagare solo per ciò che ho fatto". E' accusato di ...

Macerata - Oshegale a processo. In aula anche la madre di Pamela : Macerata, Oshegale a processo. In aula anche la madre di Pamela "Non è stato solo vilipendio di cadavere, ma qualcosa di diabolico" dice il legale della famiglia della vittima. Oseghale si dice innocente: "Voglio pagare solo per ciò che ho fatto". E' accusato di di omicidio, violenza sessuale, vilipendio e ...

Uccisione Pamela - 1a udienza a Macerata : 10.53 Prima udienza, a Macerata, per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa dopo aver lasciato una comunità di recupero. Il suo corpo fu trovato in due trolley abbandonati. Imputato per omicidio e occultamento di cadavere un cittadino nigeriano, Innocent Oseghale, in aula come i genitori della giovane uccisa. La difesa di Oseghale ha avanzato eccezione di nullità su alcuni accertamenti irripetibili, La Corte ha respinto l' ...

Il processo per Pamela Mastropietro : tribunale blindato a Macerata : Potrebbero esserci proteste questa mattina fuori dal Palazzo di Giustizia di Macerata all'arrivo del furgone della polizia penitenziaria che porterà Innocent Oseghale, 31 anni, alla sbarra per la ...

Affondo della Meloni : "Parlamentari su Sea Watch ma non ai funerali di Pamela" : Guorgia Meloni continua ad attaccare sul fronte migranti e in particolare sul caso Sea Watch. La leader di Fratelli d'Italia ieri aveva parlato della necessità di convocare l'ambasciatore olandese e ...