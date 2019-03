“Nadia Toffa è morta” ma è una fake news Ecco come risponde la conduttrice

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Nadiaè morta. Non ce l’ha fatta“. Così titolava il sito“lastampatv.it” diffondendo questa bufala sulladel programma “Le Iene“, Nadia, che da oltre un anno lotta contro un tumore. Per quanto falsa, la notizia ha iniziato a circolare in Rete mettendo in allarme i suoi fan così è stata la stessaad intervenire per rassicurare tutti e smascherare la bufala.“Grazie mille, questidevono sparire dalla circolazione, fanno male a tutti, compresi i lettori”, ha scritto su Twitter ricondividendo un post della pagina (questa volta ufficiale) del quotidiano La Stampa.Grazie mille, questidevono sparire dalla circolazione. Fanno danno a tutti, compresi i lettori https://t.co/2Q8bUDNvxZ— Nadia(@Nadia) 12 marzo 2019L'articolo “Nadiaè morta” ma è una...

