L' ora più buia

Tav - Fassino (Pd) : “Conte? Ogni giorno sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha il coraggio di dirlo” : “Mi sembra che Conte, giorno dopo giorno, sia perdendo quella collocazione terza che aveva scelto all’inizio tra Lega e M5s. Conte, in realtà, si sta schiacciando sempre di più sui 5 Stelle senza avere il coraggio di dirlo. Siamo alla commedia degli equivoci”. Sono le parole del deputato Pd, Piero Fassino, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “Sulla Tav” – continua – “la ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - a chi conviene di più ed età esatta : Pensioni ultima ora: Quota 100, a chi conviene di più ed età esatta Pensioni ultima ora: alcuni giorni fa vi abbiamo proposto una sintesi dell’analisi consegnata alla Camera dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio ed elaborata da Adnkronos. Lo studio analizza i numeri di chi potenzialmente è interessato dalle misure previdenziali contenute nel decreto n. 4/2019. Pensioni ultima ora, dai 63 anni l’81,6% dei nuovi potenziali ...

Cicciolina la tv italiana non mi fa più lavorare : Cicciolina al “Il Fattoquotidiano.it”, si è lamenta di essere stata fatta fuori dalla televisione italiana, a suo dire, poco meritocratica, assai politicizzata e basata su raccomandazioni: “Io sarei andata a fare il Grande Fratello Vip con quella meravigliosa donna, la moglie di Totti, con cui ho parlato quando andai come ospite a Le Iene. Le dissi: ‘Ilary, per favore, fai il mio nome per il reality?’. Lei mi rispose: ...

Il coraggio del campione - Manuel Bortuzzo punta alle Olimpiadi : “ecco quale era il terrore più grande” : Manuel Bortuzzo non vuole rinunciare alle Olimpiadi: la giovane promessa azzurra tra ammissioni e coraggio “Il mio obiettivo era quello di partecipare alle Olimpiadi e non è cambiato: se tutto andrà bene ci andrò“. Lo dice Manuel Bortuzzo nel giorno del suo ritorno al centro federale di Ostia, il primo fuori dalla Fondazione Santa Lucia dove sta facendo la riabilitazione. “Se c’è la speranza di andare ai Giochi? ...

Valentina Allegri a Le Iene : “Mio padre innamorato ma Ambra è più gelosa” : Valentina Allegri a Le Iene: le dichiarazioni della figlia di Massimiliano Allegri sul padre e sul suo rapporto con Ambra Angiolini Valentina Allegri, vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene, ieri sera in TV ha parlato per la prima volta di suo padre, il mister Massimiliano Allegri, e della compagna di lui, Ambra Angiolini. […] L'articolo Valentina Allegri a Le Iene: “Mio padre innamorato ma Ambra è più gelosa” provIene ...

Carlo Conti parla de La Corrida e fa un annuncio su ora o mai più : La Corrida 2019 prossimamente con Carlo Conti: “Fa vedere l’Italia più genuina” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv Carlo Conti, parlando della nuova edizione de La Corrida, anche andrà in onda in prima serata su Rai1 fra qualche tempo. Fa vedere l’Italia di provincia, quella che sa come divertirsi, senza troppe pretese. Un’Italia in cui i telespettatori si riconoscono ha infatti ...

Salario minimo - Istat : “Con la proposta M5s 1.073 euro in più l’anno per 2 - 9 milioni di lavoratori”. Sindacati contrari : Se passasse la proposta di legge del Movimento 5 Stelle a prima firma Nunzia Catalfo, che fissa il Salario minimo a 9 euro lordi l’ora, 2,9 milioni di lavoratori pari al 21% della platea dei dipendenti avrebbero un incremento medio annuo di retribuzione di 1.073 euro. Sarebbe coinvolto il 21% dei lavoratori dipendenti con un aumento stimato del monte salari complessivo di 3,2 miliardi. La stima è dell’Istat che l’ha presentata in audizione alla ...

Sarah Felberbaum : 'De Rossi ora deve prendere la decisione più difficile' : ROMA - Pensa a godersi ogni istante con la Roma , ogni partita, da capitano da qui alla fine della sua lunghissima storia d'amore giallorossa. Daniele De Rossi sa che la sua carriera da calciatore è ...

Nasrin Sotoudeh condannata a 33 anni. Così l’Iran vuole mettere a tacere la sua voce più coraggiosa : Nasrin Sotoudeh ha 55 anni e, secondo i giudici iraniani, dovrebbe uscire dal carcere ultraottantenne. Lunedì scorso un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione delle pene è andato a trovarla nel penitenziario di Evin, a Teheran, dove sta scontando una pregressa condanna a cinque anni per reati contro la sicurezza nazionale per annunciarle l’esito del nuovo processo ai suoi danni: 33 anni di carcere e 148 frustate. Crudele, ...

Fifa 19 è ancora il gioco più venduto in Italia : Il pallone è sempre il pallone, anche nell'universo videoludico: proprio così, il calcio resta uno degli sport più giocati e seguiti al mondo, anche quando si tratta di fare goal con un joystick. Lo conferma il fatto che Fifa 19 è di nuovo il titolo esportivo più venduto in Italia nella Week 9 del 2019. Sicuramente avranno ...