La lista nera dei paradisi fiscali secondo ecofin

Paradisi fiscali - la nuova lista nera dell'Ue : 15 Paesi coinvolti - : L'Ecofin ha approvato oggi l'aggiunta di 10 nazioni considerate un rifugio per gli evasori. Altri 34 Paesi restano "monitorati". Ma Oxfam denuncia: "Cinque dei peggiori Paesi lasciati fuori dalla ...

Paradisi fisco - Tria spunta garanzie uscita Emirati da lista nera Ue - : Saranno rimossi appena pronta loro legislazione. Durante la riunione dell'Ecofin oggi a Bruxelles, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha proposto un emendamento, accettato da tutti, in cui si assicura agli Emirati Arabi Uniti, Eau, che verranno rimossi dalla 'lista nera' dell'Ue sui Paradisi fiscali non ...

Paradisi fisco - Tria spunta garanzie uscita Emirati da lista nera Ue : Bruxelles, 12 mar., askanews, - Durante la riunione dell'Ecofin oggi a Bruxelles, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha proposto un emendamento, accettato da tutti, in cui si assicura agli Emirati Arabi Uniti, Eau, che verranno rimossi dalla 'lista nera' dell'Ue sui Paradisi fiscali non ...

L'Ue pubblica la nuova lista nera dei paradisi fiscali : le new entry : 'La lista dei paradisi fiscali delL'Ue è un vero successo europeo: ha avuto un effetto clamoroso sulla trasparenza fiscale e sull'equità in tutto il mondo', ha dichiarato Pierre Moscovici , ...

Ecofin - aggiunti 10 Paesi alla lista nera dei paradisi fiscali : La difesa del governo italiano, attraverso il responsabile dell'Economia Giovanni Tria, non è bastata agli Emirati arabi uniti per essere tenuti fuori dalla «Lista Nera» Ue dei paradisi fiscali extracomunitari. Sono così rientrati tra i dieci Paesi aggiunti dal ...

La nuova lista nera dei paradisi fiscali : Gli Stati caraibici di Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica ma anche Fiji, Isole Marshall e Vanuatu in Oceania e due Paesi del Golfo, Oman e Emirati Arabi Uniti

Al Bano si difende : 'Io nella 'lista nera'? Pazzia totale - non posso essere trattato come un terrorista' : 'Ho pensato fosse un pesce d'aprile in anticipo. A me sembra una Pazzia totale , ho visto il mondo capovolgersi. Sono convinto di essere un uomo di pace e non posso essere trattato come un bandito o ...

Ok da Ecofin a nuova lista nera dei paradisi fiscali : L'Ecofin ha approvato la nuova lista dei paradisi fiscali: oltre ai cinque già presenti, le Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini, vengono aggiunte Aruba, Barbados, Belize,...

Ok Ecofin a nuova lista nera paradisi : BRUXELLES, 12 MAR - L'Ecofin ha approvato la nuova lista dei paradisi fiscali: oltre ai cinque già presenti, le Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini, vengono aggiunte ...

Ue - Ecofin aggiorna lista nera paradisi fiscali in paesi terzi : Bruxelles, 12 mar., askanews, - I ministri delle Finanze dell'Ue hanno aggiornato, oggi a Bruxelles, la lista nera delle "giurisdizioni fiscali non cooperative", ovvero dei paradisi fiscali, sulla ...

Ok Ecofin a nuova lista nera paradisi : ANSA, - BRUXELLES, 12 MAR - L'Ecofin ha approvato la nuova lista dei paradisi fiscali: oltre ai cinque già presenti, le Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini, vengono ...

Al Bano a Sky TG24 : “Io nella lista nera dell’Ucraina? Una pazzia” : Al Bano a Sky TG24: “Io nella lista nera dell’Ucraina? Una pazzia” Il cantante ha commentato la decisione del ministero della Cultura di Kiev di inserirlo nell’elenco di persone che minacciano la sicurezza nazionale: “Io sono convinto di essere un uomo di pace non posso essere trattato come un bandito o un terrorista ...

Al Bano nella "lista nera" dell'Ucraina - il commento a Sky TG24 - Sky TG24 - : Il cantante ha commentato la decisione del ministero della Cultura di Kiev di inserirlo nell'elenco di persone che minacciano la sicurezza nazionale: "Io sono convinto di essere un uomo di pace non ...

Albano Carrisi nella lista nera - rabbia in diretta : "Non possono trattarmi come un...". Strazio incontenibile : "Io sono un cantante". Albano Carrisi, raggiunto telefonicamente da Sky Tg24, non trattiene lo sdegno per la scellerata decisione del governo dell'Ucraina di inserirlo nella lista nera delle personalità non gradite sul territorio di Kiev. Motivo? La sua presunta vicinanza con il nemico, il president