Il Sistema Periodico | una storia senza fine?

(Di mercoledì 13 marzo 2019) (A cura di Sergio Carrà, Politecnico di Milano, socio linceo)La scoperta del comportamentodelle caratteristiche degli elementi chimici all'aumentare del loro peso atomico, venne annunciata il 6 marzo del 1869, mediante una comunicazione inviata da Dimitrii Ivanovich Mendeleev ad una riunione della Società Chimica Russa. In sua as, essendo egli impegnato a visitare alcune fabbriche di formaggio nei dintorni di San Pietroburgo. Malgrado tale sommesso esordio, la scoperta avrebbe cambiato il volto della chimica. In particolare nella forma sintetizzata in una tabella, è diventata una mitica icona, strumento indispensabile per chiunque intraprenda una carriera scientifica.Suscitando nel mondo un diverso interesse, come appare dalle denominazioni che gli sono state attribuite: "system" in Russia per rimanere fedeli alla loro vocazione dottrinale, ...

