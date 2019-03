Icardi Inter | Wanda Nara | ' Non smetterò di dire ciò che penso'

Calciomercato Inter - caso Icardi : nuovo messaggio Wanda Nara : So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no'. C'è spazio anche per le figlie e Icardi: '...

Inter - Icardi sarebbe pronto all'addio : Mauro e Wanda vorrebbero rimanere in Italia : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua a lavorare a parte e, dunque, sarà sicuramente indisponibile per la gara di domani contro l’Eintracht Francoforte, in programma alle ore 21 allo stadio Meazza. Il giocatore, però, non dovrebbe recuperare neanche per il derby di Milano contro il Milan, in programma domenica alle 20:30. Una situazione di stallo che ha fatto passare in secondo piano ...

Inter : la società starebbe cercando un nuovo attaccante per superare il caso Icardi : Mauro Icardi e l'Inter, oramai, vivono da separati in casa. Ad affermarlo sono i giornalisti Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti in un articolo di oggi sul Corriere dello Sport, ripreso da diverse testate giornalistiche. La società nerazzurra starebbe realmente valutando di prendere un nuovo attaccante dopo l'impasse che si è creata esattamente da un mese, cioè da quando lo scorso 13 febbraio l'Inter ha comunicato ufficialmente di aver tolto la ...

Inter-Icardi - l’attaccante rischia il trattamento alla Ramires : Giusto per far capire la situazione, ora il dubbio non è più se Icardi tornerà o meno ad allenarsi, ma se si presenterà allo stadio, vista l’assenza domenica scorsa con la Spal.E domani, in occasione del match con l’Eintracht Francoforte, si avrà una nuova risposta. La sua condizione, infatti, è quella del separato in casa e, al momento, non si vedono spiragli. Anzi, prende sempre più corpo la possibilità che l’attaccante, per questa ...

Inter - Politano chiede il rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter, Politano chiede il rientro di ...

Icardi out? Scatta l’ora di Keita che si prende l’Inter : L’uomo della provvidenza Keita Balde avrebbe preferito un rientro in campo più soft dopo due mesi di infortunio, ma ora tocca a lui prendersi l’Inter.Ed è anche il bello di queste sfide: Icardi è ancora indisponibile, Lautaro squalificato, così Keita si ripresenterà a San Siro con una maglia da titolare addosso e la speranza di un popolo intero nei piedi, che si augura di rivederlo come lo aveva lasciato: sorridente e decisivo ...

Inter - Zhang non incontra Icardi. “Maurito potrebbe non rientrare più” : Caso ancora in alto mare Il caso Icardi è ancora in alto mare, a questo punto l’attaccante potrebbe anche non giocare mai più con l’Inter. Almeno questo filtra dai quotidiani, soprattutto dal Corriere dello Sport. Di certo non giocherà domani in Europa League contro l’Eintracht Francoforte e non giocherà nemmeno il derby. Scrive la Gazzetta: su Icardi c’era tutta un’altra aspettativa nel mondo Inter, almeno per l’ottimismo ...

Biasin sul caso Icardi : 'Tutti mi stanno deludendo - perdono di vista il bene dell'Inter' : Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin è tornato a parlare della vicenda Icardi nel corso di un'intervista telefonica. La firma di Libero gode di ampio credito per quel che concerne le vicende nerazzurre, e in particolare riguardo al polverone sollevatosi dopo la revoca della fascia di capitano al bomber nerazzurro, data la sua vicinanza personale alle parti coinvolte. Biasin si è concentrato sui possibili sviluppi a breve termine che, a ...

L'Inter potrebbe fare a meno di Icardi nel derby : rumors su un patto nello spogliatoio : L'Inter deve continuare a fare i conti con la situazione riguardante Mauro Icardi. Così come successo nelle ultime settimane anche oggi l'attaccante si è allenato a parte facendo fisioterapia al ginocchio destro, che è quello infiammato. Una situazione che va avanti da quasi un mese e, nello specifico, da quando gli è stata tolta la fascia di capitano per essere affidata a Samir Handanovic. Sono diversi i fattori che sembrano aver portato a tale ...

Inter - Politano : 'Sentiamo la mancanza di Icardi - Lautaro Martinez gli somiglia' : L'Inter rischia di dover fare a meno di Mauro Icardi anche per le prossime partite. Un'assenza pesante, come ha confermato Matteo Politano , protagonista dell'ultima gara con la Spal con una rete, in ...

Inter - Politano getta acqua sul fuoco : “vogliamo il ritorno di Icardi” : Matteo Politano ha parlato di diversi argomenti relativi alla sua Inter: dall’impegno nel derby sino al ritorno di Icardi Matteo Politano è stata una lieta sorpresa per l’Inter in questa stagione. Il calciatore nerazzurro sa bene che la squadra affronterà adesso un momento molto delicato tra Europa League e derby, come rivelato ai microfoni di SportMediaset: “Prima c’è l’Eintrach Francoforte, poi il Milan: ...

Mauro Icardi non giocherà il derby. Spalletti nei guai : Inter con gli uomini contati : Di seguito le novità sul caso-Icardi: non ci sono novità sul caso-Icardi. Questo significa che non c' è nulla da scrivere? Neanche per idea. Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo pu

Inter - l'ex Verona : 'Icardi? Che casino! Il club viene sempre prima' : Juan Sebastian Veron , ex centrocampista di Samp , Lazio , Parma e Inter parla a la Gazzetta dello Sport del caso Icardi: 'Non so da dove nasca questo casino, ma io da presidente, dell'Estudiantes n.d.r., dico che il club viene prima e va rispettato. Il danno ormai è stato fatto ma basta fare un ...

Inter : ci sarebbe un patto dello spogliatoio contro Icardi - si attendono spiegazioni : Il cosiddetto caso Icardi non sembra essere vicino ad una soluzione definitiva. Anzi. Sembrerebbe che, vista la testarda volontà dell'ex capitano nerazzurro di non voler partecipare agli allenamenti o di scendere in campo con i compagni, questi si siano messi d'accordo e avrebbero concluso un vero e proprio patto per poter fare a meno del numero 9, forse definitivamente. Nel frattempo, la società nerazzurra attraverso l'Amministratore Delegato ...