meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) E’ noto che un buon sonno previene l’invecchiamento patologico per declino cognitivo e morbilità cardio-cerebrovascolare. Inoltre, dormire bene concorre ad evitare ipertensione arteriosa, intolleranza agli idrati di carbonio, steatosi epatica non alcolica, alterazioni ormonali e del tono dell’umore.Tra i servizi diagnostico-assistenziali offerti nell’AOU “Policlinico G. Martino”, è attivo da parecchi anni il centro AIMS (Associazione Italiana di Medicina del Sonno) quale punto di riferimento regionale per i disturbi sonno-correlati. Vi opera un’equipe di medici, una psicologa ed un tecnico di neurofisiopatologia, che si occupano della diagnosi e della presa in carico di varie patologie, quali insonnia, narcolessia, ipersonnie idiopatiche ricorrenti, alterazioni del ritmo circadiano e disturbi respiratori e dei movimenti in sonno.Il Centro ...

vivisicilia_it : Dormire sano per invecchiare bene - ennatrasporti : Dormire sano per invecchiare bene - milia_matteo : È importante riuscire a dormire le giuste ore e con una giusta qualità del sonno. Per questo la postura è fondament… -