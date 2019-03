De Laurentiis conferma | ' Juve | che partita!'

De Laurentiis conferma - Hamsik va al Dalian : “Accordo raggiunto” : “L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui”. Il presidente del Napoli conferma così, su Twitter, la cessione di Marek Hamsik ai cinesi del Dalian . Parole a cui sono seguite ulteriori dichiarazioni di De Laurentiis ai cronisti a Zurigo, […] L'articolo De Laurentiis conferma , Hamsik va al Dalian : “Accordo raggiunto” è stato ...

Napoli - De Laurentiis conferma : “Hamsik ha chiesto di andare via” - poi tira le orecchie ai tifosi azzurri : “Volete sapere tutti cosa accadra’ con Marek, ma non parleremo di lui. Non c’e’ nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa: “voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto”. Comunque, “Hamsik ...