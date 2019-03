David Bowie | secondo la biografa avrebbe scelto il suicidio assistito

"Suicidio assistito per David Bowie"/ Il Duca Bianco ha scelto di morire? : Nessuno saprà mai come è morto davvero David Bowie ma una giornalista inglese sostiene sia stato sucidio assistito ecco di cosa si tratta

“David Bowie scelse il suicidio assistito” : la sua biografa racconta alla BBC gli ultimi giorni del Duca Bianco : Avrebbe pianificato la sua morte. David Bowie, secondo la giornalista britannica e sua biografa Lesley-Ann Jones, avrebbe fatto ricorso al suicidio assistito. La Jones ha rilasciato un’intervista alla BBC nella quale ha parlato degli ultimi giorni di vita del Duca Bianco e della procedura scelta per morire. Una procedura che sarebbe stata tenuta nascosta per proteggere la sua famiglia. “Chiunque l’abbia aiutato in questa ...

Una versione demo di Starman di David Bowie è stata messa all’asta (audio) : Il Duca Bianco ha ancora voglia di guarnire l'intero mondo della musica di splendore e bellezza, e grazie al musicista Kevin Hutchinson scopriamo una versione demo di Starman di David Bowie registrata nel 1971 e mai ascoltata prima. La storia di questo nastro inedito è affascinante: l'uomo che cadde sulla terra registrò una prima versione del brano insieme al chitarrista Mick Ronson, la passo all'amico Kevin Hutchinson in quanto interessato ad ...

Il biopic su David Bowie trova ancora dissenso da un amico del Duca Bianco : “Stardust potrebbe non essere fedele” : Dopo le dichiarazioni di Duncan Jones, il figlio del Duca Bianco che non intende cedere i diritti per inserire la musica del padre nel film Stardust, George Underwood, un vecchio amico, dice la sua sul biopic su David Bowie. Il progetto di un film sull'Uomo che cadde sulla Terra è al centro di numerosi e sentiti dibattiti nelle ultime settimane dal momento che la famiglia del compianto cantautore britannico non intende offrire il proprio ...

David Bowie : il film sulla vita del Duca Bianco si farà ma senza l'approvazione del figlio : Il celebre David Bowie è scomparso nel gennaio del 2016 lasciando un vuoto incommensurabile nel cuore dei fan e della musica di ieri e oggi. Il mito del Duca Bianco rivivrà in un film e il giovane ...

Il figlio di David Bowie non concede diritti musicali per Stardust : Doccia fredda per gli appassionati di David Bowie. Il figlio del duca bianco, Duncan Jones, ha dichiarato ai fan che la pellicola non conterrà alcuna musica di suo padre, perché nessuno ha rilasciato il permesso. Proprio qualche giorno fa è stato annunciato che Johnny Flynn avrebbe interpretato David Bowie nel film che rappresenta l'ascesa della superstar, a partire dal viaggio in America del 1971, che ha ispirato il musicista nella creazione ...

C'è un film su David Bowie in pista. Ma il figlio Duncan Jones gli fa la guerra : Il successo mondiale di Bohemian Rhapsody ha di sicuro dato un nuovo slancio al filone dei biopic musicali: mentre nel 2019 dovrebbe arrivare quello di Elton John, è già annunciato anche un film dedicato a Celine Dion. Nelle stesse ore, un altro progetto subisce antipatici aggiornamenti: si tratta del biopic su David Bowie. LEGGI ANCHE: Bohemian Rhapsody e i migliori biopic musicali di sempre Il progetto Stardust Dopo la morte del Duca ...

David Bowie - scelto il protagonista che interpreterà il Duca Bianco nel film sulla sua vita : Dopo i Queen, è la volta di David Bowie: si chiamerà Stardust il film sulla vita del Duca Bianco e il protagonista è stato appena scelto. Si tratta di Johnny Flynn, attore e cantante di origini ...