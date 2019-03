Apex Legends | Respawn invita i giocatori a prendere i recenti leak come semplici rumor

La stagione uno di Apex Legends buca l’appuntamento - che fine ha fatto? : Di parole in merito ad Apex Legends ne sono state spese un'infinità nel corso del suo primo mese di vita, e a ragione: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, per quanto lungi dall'essere perfetto, è stato in grado di catturare l'attenzione di una fetta di pubblico assolutamente generosa, che di fatto lo ha incoronato come nuovo re della scena videoludica mondiale. Ovviamente buona parte del merito lo hanno avuto anche le ...

A quanto pare il Battle Pass di Apex Legends costerà 950 Apex Coin : Inutile girarci attorno, Apex Legends è entrato a gamba tesa nell'affollato mondo dei Battle royale registrando un enorme successo, al punto di arrivare a minacciare seriamente Fortnite, che fino a poco tempo prima regnava incontrastato. Come riporta Gamingbolt , il titolo ...

I dataminer hanno scoperto 10 nuove leggende in arrivo in Apex Legends : Negli ultimi mesi i dataminer sono stati molto indaffarati ad andare a caccia di novità riguardo Apex Legends, il nuovo battle royale ambientato nell'universo di Titanfall. Senza dubbio i loro sforzi sono stati fruttuosi, in quanto hanno scovato le 10 nuove leggende che dovrebbero essere in arrivo nel titolo EA.Come riporta VG247, l'utente Reddit u/FrozenFroh ha pubblicato sul suo profilo Twitter, l'elenco delle presunte 10 nuove leggende in ...

Apex Legends aspettando il Pass Battaglia - le indiscrezioni al 12 marzo : Continua a macinare numeri impressionanti Apex Legends, il Battle Royale targato Respawn Entertainment ed Electronic Arts approdato sulla scena videoludica da ormai un mesetto. Sono stati giorni a dir poco intensi per il titolo, che nel giro di pochissimo tempo si è imposto come il titolo di riferimento per quanto concerne il genere, nonché uno dei più giocati in senso assoluto. Le meccaniche ludiche fanno indubbiamente la loro parte, unitamente ...

Apex Legends : alcuni indizi suggeriscono l'arrivo degli NPC : Come segnala Eurogamer.net, i dataminer hanno preso d'assalto il recente aggiornamento di Apex Legend e avrebbero scoperto indizi su armi ancora da annunciare, una modalità notturna e NPC.Proprio come il fucile ad energia Havoc, che è stato svelato per la prima volta dai dataminer, l'account Twitter RealApexLeaks ha riferito di aver individuato dettagli su una torretta remota e su un lanciafiamme. Inoltre, sembra che presto faranno la loro ...

Apex Legends pronto a cambiare? I punti critici su cui agire : Una marcia inarrestabile quella di Apex Legends, che dal giorno della sua uscita non ha smesso di progredire in termini meramente numerici: oltre cinquanta infatti i milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso al mondo di gioco di Respawn Entertainment, con le stime che sono indubbiamente destinate a salire, infrangendo record su record. Ovviamente gran parte del merito va tributato sì al lavoro dello studio di sviluppo, ma non ...

Respawn dichiara guerra ai cheater di Apex Legends : I cheater su Apex Legeds hanno i minuti contati.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net infatti, Respawn ha letteralmente dichiarato guerra ai chiunque imbrogli o abusi nel gioco. I così detti cheater, solitamente si poggiano a programmi esterni per avere vita facile in gioco ottenendo vantaggi illeciti, e rappresentano chiaramente un problema molto importante da risolvere sopratutto in un gioco dalle ambizioni competitive come può ...

Apex Legends - presto in arrivo una modalità notturna? : Stando all'instancabile lavoro dei dataminer, Apex Legends potrebbe ospitare qualche novità molto presto, riporta Comicbook.L'utente noto a tutti come AustinScriver non è nuovo a interessanti scoperte tra i codici di gioco, e questa volta riemerge dopo aver scandagliato i file di sistema, portando alcune interessanti novità.Si parla infatti di una presunta "modalità notturna", qualcosa di non nuovo nel genere dei battle royale e che non ...

I cheater infestano Apex Legends : ecco come vincere facile (e male) nel gioco : Apex Legends, ad ora, può essere tranquillamente definito come la vera sorpresa del 2019 videoludico. Annunciato i primi di febbraio e lanciato lo stesso giorno, il nuovo Battle Royale realizzato da Respawn Entertainment non è solo curato e divertentissimo, ma in un mese è riuscito già ad imporsi. A decine di milioni sono stati i giocatori incuriositi dall'ultima fatica poligonale dagli autori di Titanfall, con il rivale Fortnite ad essere ...

Apex Legends : Respawn ha in mente di bilanciare gli eroi e le hitbox nella stagione 1 : Gli sviluppatori di Apex Legends hanno programmato di pubblicare delle patch mirate, al fine di bilanciare gli eroi e risolvere i problemi relativi alle hitbox. Al momento non si ha quando vedremo questi cambiamenti, tuttavia gli sviluppatori hanno pubblicato un patch note relativo a tutto quello che sarà presente nella stagione 1 del popolare battle royale.Come riporta VG247, secondo i feedback rilasciati dagli utenti, sembra che i personaggi ...

La nuova patch di Apex Legends va a bilanciare la pistola Wingman e il fucile Peacekeeper : Apex Legends ha finalmente ricevuto la sua prima patch volta a bilanciare alcune delle bocche da fuoco presenti nel gioco, ovvero la pistola Wingman e il fucile Peacekeeper.Come riporta VG247, prima di tutto gli sviluppatori hanno ridotto la percentuale di spawn di entrambe le armi, al contrario è stata aumentata la percentuale delle alle armi energetiche e le relative munizioni. Inoltre il moltiplicatore per i colpi alla testa del Wingman è ...

Apex Legends tra Pass Battaglia e nerf alle armi - le novità al 7 marzo : La prima stagione di Apex Legends è ormai alle porte: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è pronto a catapultare i suoi milioni di giocatori (oltre cinquanta, per essere precisi, ndr) in una nuova esperienza, che di certo non mancherà di apportare intriganti sorprese al titolo. Ovviamente poco a niente si sa in merito a cosa attenderà gli utenti, con gli addetti ai lavori che si sono riguardati bene dallo sbottonarsi ...

Mettiamo Apex Legends a confronto con Fortnite tra traguardi e milioni di giocatori : Apex Legends è cresciuto molto velocemente.50 milioni di giocatori in poco meno di un mese sono sicuramente un grandissimo risultato, per cui gli analisti di Roundhill Investments si sono domandati se non fosse il caso di fare qualche paragone con un altro grande giocatore di questa partita, stiamo parlando di Fortnite naturalmente.Stando ai dati condivisi, Apex Legends ha raggiunto grandissimi traguardi in tutto sommato poco tempo ma il ...