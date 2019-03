Spoiler Una Vita prossima settimana | Olga salva i fratelli Alday | Susana disperata

Una Vita - Spoiler : Diego diventa povero per colpa di Samuel e Ursula : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda in Italia su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi italiani in onda nelle prossime settimane svelano che Samuel e Ursula metteranno in atto un piano per bloccare la fuga di Diego e Blanca in Australia. Una Vita: Samuel impedisce la fuga di Diego e Blanca Blanca lascerà Samuel per scappare con Diego nel corso delle nuove puntate di Una Vita, in ...

Spoiler Il paradiso delle signore : Riccardo passa da una crisi di astinenza all'altra : Proseguono gli appuntamenti con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che ha la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Marta il cui rapporto con Vittorio diventa sempre più complesso. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo svelano che il Conti e la figlia di Umberto saranno sempre più ...

Spoiler Una Vita : Diego si allontana da Acacias 38 a causa di Ursula e Samuel : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Purtroppo arriva una bruttissima notizia riguardante i prossimi episodi italiani, perché Diego Alday farà i conti con una spiacevole sorpresa quando lui e Blanca Dicenta saranno sul punto di abbandonare Acacias 38. Le anticipazioni ci dicono che il figlio maggiore di Jaime proprio quando organizzerà la partenza con la cognata, apprenderà che ...

Perché il Re della Notte ne Il Trono di Spade 8 attacca Westeros? Gli ultimi Spoiler su una teoria inaspettata : I dettagli su Il Trono di Spade 8 sono relativamente scarsi, anche se manca quasi più di un mese al debutto dell'ultima stagione. Dopo tante speculazioni, teaser e foto promozionali, la HBO ha rilasciato un trailer spettacolare che anticipa il capitolo conclusivo della saga, ma c'è ancora molto altro di cui parlare. L'interprete del Re della Notte, uno dei grandi protagonisti de Il Trono di Spade 8, ha rilasciato una rara intervista a ...

Spoiler Che dio ci aiuti : Valentina dovrà prendere una decisione sulla storia con Alessio : La serie televisiva 'Che dio ci aiuti 5' riesce sempre a ottenere ascolti importanti al di sopra delle aspettative. Sono previsti nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi che saranno chiamati a prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la sfera amorosa. Azzurra, ad esempio, sorpresa dalla decisione di Athos di lasciare il convento, potrebbe rinunciare alla storia d'amore con l'uomo. La confusione sentimentale di Valentina, ...

La porta rossa - Spoiler episodi 9-10 : Jonas e Silvia nascondono una scioccante verità : La serie 'La porta rossa 2' continua a ottenere un seguito importante da parte dei milioni di telespettatori che non hanno intenzione di perdere un appuntamento. Il successo è legato al cast di attori di talento, la maggior parte dei quali sono conosciuti dal pubblico avendo partecipato a molti lavori della Rai. Non mancano i colpi di scena e le sorprese nei dodici appuntamenti con la fiction ispirata alla penna di Carlo Lucarelli e il ...

Spoiler Una Vita : il padre di Elvira viene ucciso il giorno del suo matrimonio : L’appassionante telenovela spagnola “Una Vita”, ambientata ad Acacias 38, continua a stupire il pubblico. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, si assisterà alla morte di un malvagio personaggio. Si tratta di Arturo Valverde (Manuel Reguiro), che in passato ha sempre fatto di tutto per ostacolare la storia d’amore della figlia Elvira e Simon Gayarre. Il colonnello verrà ucciso in un modo abbastanza ...

Una Vita Spoiler al 15 marzo : Ursula vuole uccidere Diego - Victor e Maria Luisa fanno pace : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 15 marzo svelano che Ursula ordinerà alla figlia Olga di uccidere Diego dopo la scoperta della sua grave malattia. Infine Maria Luisa e Victor faranno pace prima del duello con Arturo. Una Vita: Ursula commissiona l'omicidio di Diego Dagli spoiler di Una Vita, in ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Felipe contro la scarcerazione di Ramon - Rosina in pericolo : Le trame della serie televisiva spagnola Una Vita sono sempre ricche di avvenimenti inaspettati. Gli Spoiler degli episodi che il pubblico iberico vedrà la settimana prossima annunciano che l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso andrà su tutte le furie non appena verrà a conoscenza che Ramon Palacios è uscito dal carcere. Rosina Rubio invece non riuscirà a stare tranquilla a causa di alcuni malviventi che faranno di tutto per mettersi sulle sue ...

Una Vita Spoiler iberici : Samuel impedisce alla moglie di lasciare Acacias con il fratello : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) dopo aver intrapreso per l’ennesima volta una relazione clandestina, non riusciranno a scappare dal quartiere insieme. In particolare la sorella di Olga deciderà di trascorrere il ...

Che Dio ci aiuti 5 - Spoiler del 7 marzo : Suor Angela vuole rimettere in piedi una famiglia : Il giovedì rappresenta un appuntamento fisso con la longeva serie televisiva, giunta alla sua quinta stagione, 'Che Dio ci aiuti' che vede come protagonista Elena Sofia Ricci. La messa in onda della fiction è giunta vicino al termine perché si chiuderà alla fine del mese di marzo; nonostante l'assenza di attori importanti, ci sono stati arrivi che hanno dato nuova vita al prodotto televisivo, capace di sorprendere comunque lo spettatore. Gli ...

Spoiler spagnoli Una Vita : la moglie di Felipe potrebbe essere morta a causa di Ramon : Nuovo appuntamento dedicato sulla soap opera spagnola “Una Vita”, scritta da Aurora Guerra. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana, ci sarà la tragica uscita di scena di uno storico personaggio femminile. Nel capitolo iberico numero 960, andato in onda il 28 febbraio 2019, è stata annunciata la morte di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea). Nello specifico, il portinaio Servante Gallo ha comunicato ...

Spoiler Uomini e Donne : Andrea Dal Corso chiede una seconda chance a Teresa Langella : La registrazione del Trono Classico del 28 febbraio ha regalato ai telespettatori un inaspettato colpo di scena: stando a quello che riporta in anteprima 'Vicolo delle News', Andrea Dal Corso ha chiesto una seconda possibilità a Teresa Langella. Secondo le primissime anticipazioni che sono trapelate dalla puntata di Uomini e Donne, che vedremo a breve su Canale 5, l'ex corteggiatore ha cercato di contattare in tutti i modi la tronista che ha ...

Spoiler Una Vita : Arturo viene sconfitto in un duello di scherma dalla new entry Silvia : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei futuri episodi italiani, ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio femminile, dopo la fuga di Elvira Valverde e Simon Gayarre, che riusciranno a lasciare Acacias 38 a seguito della morte di Adela. Si tratta di una donna affascinante e coraggiosa chiamata Silvia Reyes (Elia Galera) proveniente da Parigi, che si rivelerà essere una spia della casa reale di Spagna. ...