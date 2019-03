Se la vittima non è una bambina

Benedetta Parodi commenta lo scherzo de Le Iene di cui è stata vittima : “Ecco perché non volevo che andasse in onda” : Benedetta Parodi è caduta nella “trappola” organizzata dal programma di Italia 1 Le Iene che, in uno scherzo andato in onda nella puntata di domenica sera, le ha fatto credere che sua figlia Matilde, ancora minorenne, si fosse innamorata di un cuoco di quasi 40 anni. La conduttrice ha avuto una reazione forte alla notizia, tirando letteralmente per i capelli la figlia fuori dalla casa del presunto fidanzato e poi crollando in lacrime ...

La violenza delle parole : 'lo stupro non è credibile perché la vittima è brutta'. Cassazione annulla sentenza shock : Ad Ancora tre giudici donne avevano assolto due peruviani accusati di aver violentato una connazionale 22enne

Femminicidio di Messina - l'ultimo post della vittima Alessandra Musarra : "Non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso" : Alessandra Immacolata Musarra era una ragazza di 29 anni, originaria del messinese. Era, perché Alessandra non c'è più. A trovare la ragazza senza vita è stato il padre, entrato nel suo appartamento passando dalla finestra, allarmato dal fatto che la figlia non rispondesse al telefono e non aprisse la porta. A fare scattare le preoccupazioni del genitore anche un sms inviato dal cellulare della ragazza, in cui lei ...

La storia di Jasmine : "Io - vittima del mio ex - sogno Miss Italia per dire alle ragazze che la violenza non è amore" : Jasmine è una bella ragazza torinese di 25 anni, giovane mamma il cui desiderio è partecipare a Miss Italia. Un sogno comune a molte sue coetanee che però, nel caso di Jasmine, rivela un intento speciale: far conoscere le violenze subite dal compagno, sensibilizzare l'opinione pubblica ed aiutare le donne che si trovano a subire soprusi. La sua storia viene raccontata dal Corriere della Sera.Era il 20 aprile del 2014, pochi ...

Johnny Depp fa causa a Amber Heard per diffamazione 'Non è una vittima ma un carnefice' : A quasi tre anni dalla fine del matrimonio, durato soltanto 15 mesi, la faida tra Johnny Depp e Amber Heard non accenna a finire. La star dei Pirati dei Caraibi e di Animali fantastici ha deciso di ...

Pordenone - aggredita dalla vicina : pugni e calci/ La testimonianza della vittima : Pordenone, nuovi sviluppi sulla rissa tra condomini e l'aggressione di una donna alla vicina di casa: la testimonianza della vittima a Pomeriggio 5.

Cesareo di emergenza alla vittima dell’incidente ma la donna non era incinta e muore : Secondo le autorità sanitarie inglesi, i paramedici l'hanno diagnosticata erroneamente come incinta di otto mesi al momento dei soccorsi perché tratti in inganno alla scoliosi e dalla spina bifida di cui soffriva la donna e che le facevano apparire gonfia la pancia. Per i medici la dona sarebbe morta comune causa delle gravi ferite.Continua a leggere

Pordenone - 2 morti in montagna. Elisoccorso scopre seconda vittima mentre cerca la prima : Due morti, in due diversi incidenti, sulle montagne di Pordenone. I soccorritori del Soccorso Alpino intervenuti hanno potuto far poco: le due persone si trovano in gravissime condizioni in seguito a ...

Pedofilia - alle vittime non bastano le parole del Papa : "La Chiesa non è vittima - ma carnefice" : Il Pontefice ha assicurato che per arginare la piaga degli abusi sessuali la Chiesa adotterà "serietà impeccabile". Ma per...

Influenza - seconda vittima nella provincia di Belluno : muore 70enne - non era vaccinato : L’Influenza fa un’altra vittima in Veneto. Dopo Marco Parissenti, ex sindaco di Voltago Agordino morto nei giorni scorsi a cinquantasette anni, è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Martino di Belluno un uomo di settanta anni di Domegge di Cadore. Dall’Usl ribadiscono l’importanza della vaccinazione.Continua a leggere

Napoli - la Terra dei Fuochi miete un'altra vittima : Rita non ce l'ha fatta : Ancora una volta la città di Napoli è colpita da un tremendo lutto che riguarda la morte di una giovane persona a causa della malattia che oramai è considerato il male del secolo. Il tumore, infatti, si è portato via la giovane madre Rita Ascione, mamma di due bambini ancora in tenera età ed originaria del comune di Sant'Anastasia, che si è spenta nella giornata di lunedì 18 febbraio dopo una lunga battaglia col suo male, contro la quale ...

Frosinone : Ciofani vittima della banda del Rolex : Brutta avventura per il capitano del Frosinone Daniel Ciofani, vittima della banda dei Rolex. Domenica mattina l'attaccante è stato rapinato nel centro di Roma: mentre era a bordo della sua auto uno ...

La trama della prima puntata di Non mentire : Alessandro Preziosi stupratore o vittima? : Non mentire potrebbe segnare una svolta per la serialità italiana di Mediaset. Il Biscione non è riuscito ad essere incisivo con le sue produzioni in questi ultimi anni e gli ascolti sono ormai ad un livello davvero basso e sembra che sarà difficoltoso anche il percorso inverso, quello verso l'alto. Per questa operazione, Canale 5 ha chiamato a racconta Alessandro Preziosi, che torna a Mediaset dopo anni, e Greta Scarano, volto noto di altri ...

Ustica - Stato non paga familiari di una vittima : pignoramento per 1 - 5 milioni : Carlo Parrinello è una delle 81 vittime della strage aerea di Ustica. Quando il 27 giugno 1980 il Dc9 Itavia venne abbattuto da un missile e si inabissò nel mar Tirreno aveva 44 anni e manteneva lui la famiglia. La Corte d’appello civile di Palermo il 7 luglio 2017 ha stabilito che lo Stato dovesse risarcire la moglie e le tre figlie con un milione e 908mila euro: di questa somma hanno ricevuto solo poco più di 431mila euro e per questo i ...