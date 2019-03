Sci | seconda prova di discesa a Soldeu | Dominik Paris in testa alla classifica

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 12 - 30 - Moelgg si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2019 : Simone Origone firma il bis a Idre Fjall - Valentina Greggio seconda : Simone Origone è incontenibile e vince la seconda gara consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di sci velocità. L’azzurro si è imposto a Idre Fjall (Svezia) con 177,79 km/h e ha messo in cassaforte il 41esimo sigillo in carriera grazie al quale rafforza il primo posto in classifica: ora ha 40 punti di vantaggio sull’austriaco Manuel Kramer che oggi ha concluso al terzo posto (175,33 km/h) alle spalle del francese Simon Billy (176,12 ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : alle 14.30 la seconda manche - Kristoffersen davanti a tutti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 13.30 - Shiffrin favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...

Sci alpino - Slalom Spindlreuv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche - Holdener seconda - Vlhova lontana : Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello Slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Una gara su una pista che si è rovinata dopo pochi passaggi e che ha premiato anche l’americana partita con il pettorale numero due. La nativa di Vail ha chiuso con il tempo di 49”33, ipotecando quella che sarebbe la 58esima vittoria in Coppa del Mondo e avvicinandosi al quindicesimo successo stagionale (sarebbe record) Unica ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Esame di Maturità : seconda prova multidiSciplinare - la simulazione nelle scuole : La seconda prova della Maturità 2019 sarà completamente rinnovata rispetto agli anni precedenti, poiché la maggior parte degli indirizzi di studio dovranno regolarsi con una nuova prova multidisciplinare, che comprenderà le materie decise dal Miur. In attesa del compito scritto, il Miur ha divulgato gli esempi della prima prova prevista e le varie simulazioni della seconda prova per permettere agli studenti di tenersi in esercizio sino al giorno ...

Le reazioni degli studenti alla simulazione della seconda prova della Maturità : dramma allo Scientifico - al Classico va meglio : Prima grande prova generale della seconda prova mista della nuova maturità. Sono stati soprattutto gli studenti dello Scientifico a lamentare una traccia più difficile del previsto, proprio a causa della doppia materia. Al Classico, invece, tutto è filato (quasi) liscio. Ma molti non avevano ancora affrontato in classe i temi della prova.L'incubo dei maturandi si è materializzato. La seconda simulazione nazionale, in ...

Maturità 2019 - dopo lo Sciopero dei docenti al via la simulazione della seconda prova : dopo lo sciopero di docenti e personale ATA, è in programma giovedì 27 febbraio la simulazione della seconda prova della Maturità 2019, che quest'anno per la prima volta sarà mista per alcuni istituti, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica allo scientifico: come funziona e quanto dura.Continua a leggere