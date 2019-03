Record del nuotatore comisano Giuseppe Angilieri

Vino - Coldiretti : spumante con + 11% spinge il Record dell’export : A spingere il record delle esportazioni di Vino Made in Italy nel mondo è lo spumante che fa segnare un balzo record dell’11% rispetto allo scorso anno per un valore che raggiunge per la prima volta 1,51 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2018. Le esportazioni di Vino, se non si considerano gli spumanti, rimangono infatti – sottolinea la Coldiretti – pressochè stagnanti ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton resta il grande favorito. La forza mentale dell’inglese e la caccia al Record di Schumacher : Strive for greatness. Così gli anglosassoni definiscono il “lottare per la grandezza”. Quello che, spesso, ribadisce anche Lewis Hamilton. Il pilota inglese, infatti, ha spiegato più volte che non vuole paragonarsi ai suoi colleghi contemporanei. Lui, e ne ha ben donde, mira più in alto. Vuole essere inserito nello stesso piano delle leggende della Formula Uno. Lassù, assieme ad Ayrton Senna, o Michael Schumacher. Già, Michael ...

Birra Peroni : nel 2018 Record di produzione e riduzione delle emissioni di CO2 : Un anno da record per Birra Peroni. Nel 2018, per la prima volta nella sua storia, il birrificio italiano, nato nel 1846, ha superato quota 6 milioni di ettolitri prodotti, un aumento del 6,4% rispetto al 2017 quando la produzione si era attestata sui 5,6 milioni di ettolitri. In quattro anni, dunque, la produzione complessiva è aumentata del 19,46% a fronte di una riduzione della CO2 emessa dell’11,94%. Degli oltre 6 milioni di ettolitri ...

Così il satellite italiano Prisma vedrà l'anima della Terra : Record nello spazio : 'E invece è ciò che serve alla Scienza per studiare la Terra e per difenderla - prosegue Suetta - Grazie ai dati raccolti da Prisma avremo fotografie del nostro pianeta ben al di là di ciò che è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Marzo : Il Nord in fila per il Reddito. Nei primi cinque giorni di richieste alle Poste - il Record spetta ai campani (16 : I “divanisti” Sorpresa: l’“assistenzialismo” piace parecchio pure al Nord primi dati – alle Poste arrivate già 122mila richieste di reddito di cittadinanza: molte sono di piemontesi e lombardi Il partito del Nord che domina i media è il partito dei ricchi di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Chi può e chi non può. “Salvini festeggia, Di Maio rosica. Matteo brinda a Milano e spegne 46 candeline, Gigino è già ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : pioggia di Record del mondo - Andrea Giovannini 11° nei 5000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata delle Finale di Coppa del mondo di Speed skating in scena a Salt Lake City (Stati Uniti). Sul velocissimo ghiaccio americano non sono mancati i tempi considerevoli da parte dei protagonisti. Nei 5000 metri maschili il campione del mondo all-round Patrick Roest ha fatto valere il proprio predominio in questa prova distance. L’olandese si è imposto con il crono di 6’03″706 davanti al ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dimezzata la gara a squadre - vince la Norvegia su serie secca. Record del trampolino di Robert Johansson : Vento, cadute, interruzione: dovessero essere usate tre parole per descrivere la seconda prova del Raw Air, la gara a squadre svoltasi a Oslo e compresa all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci, sarebbero queste. Il vento ha condizionato tutta la gara, facendola andare a rilento; ci sono state due cadute, quelle di Marius Lindvik (Norvegia) e Stephan Leyhe (Germania), infine la gara è stata interrotta subito dopo la fine ...

Sci - Coppa del Mondo : Shiffrin domina lo slalom di Spindleruv : 15ittoria e Record : La neve di fine stagione non ha intaccato la voglia di successi di Mikaela Shiffrin . La fuoriclasse americana domina anche lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Spindleruv Mlyn , in Repubblica Ceca, ed entra nella storia: per la regina dello sci al femminile è la 15ittoria stagione. Mai nessuna come lei. Shiffrin ha chiuso in 1:38.98, mettendo una ...

Atletica - nuovo Record del mondo nella 50 km di marcia : la cinese Lio Hong scende sotto il muro delle 4 ore : L’atleta cinese completa il Gp di Huangshan con il tempo di 3 ore 59’15”, migliorando di cinque minuti il precedente primato La cinese Liu Hong realizza il nuovo record del mondo nella 50 chilometri di marcia scendendo sotto la barriera delle 4 ore. Liu si è imposta nel Gp di Huangshan col tempo di 3 ore 59’15” migliorando di 5 minuti il precedente primato che apparteneva alla connazionale Liang Rui, 4 ore ...

Atletica - Record del mondo nella 50 km di marcia femminile! Liu Hong scende sotto le 4 ore - prima donna di sempre : Liu Hong ha realizzato il nuovo record del mondo nella 50 km di marcia. La cinese ha completato la sua fatica in 3h59:15 nel Grand Prix svoltosi a Huangshan diventando così la prima donna capace di scendere sotto il muro delle quattro ore in questa prova che solo da pochi anni è stata riconosciuta ufficialmente dalla IAAF. La Campionessa Olimpica di Rio sulla 20 km ha demolito il precedente primato che apparteneva alla connazionale Liang Rui ...

A Milano e Torino il Record di morti premature per inquinamento dell’aria : A Milano e Torino si muore per smog più che altrove. Sono infatti le prime due aree urbane al mondo per numero di morti premature ogni 100mila abitanti, morti che sarebbero attribuibili all’inquinamento atmosferico causato dai trasporti. A dirlo uno studio pubblicato dall’International Council on Clean Transportation (Icct), organizzazione no profi...

NaturalBOOM® con l’atleta WCMX Ilaria Naef nel suo ‘giro della morte’ da Record Mondiale! : La venticinquenne di Varazze ha compiuto la grande impresa nella Conca di Prato Nevoso, prima atleta assoluta al mondo di Wheelchair Motocross a compiere un backflip completo sulla neve. Allenatore d’eccezione per Ilaria Naef è Vanni Oddera, Campione del Mondo Freestyle e amico di NaturalBOOM® Quando ‘volere è potere’ si raggiungono risultati ambiti ma, fino ad un certo punto, quasi impensabili. Questa è la filosofia di vita di Ilaria ...