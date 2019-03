Prato | 35enne accusata di abusi sull' allievo | Dna conferma | il bimbo è del 14enne

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Una situazione davvero complessa, con esiti difficili da prevedere. C’è stata sicuramente una relazione tra ladie quel ragazzino, oggi, che passava delle ore con lei, per le ripetizioni di inglese: un rapporto intimo, durato quasi due anni, da cui sarebbe nato un bambino.Infatti l’esame del Dna che la donna ha permesso di effettuare venerdì scorso, lasciando confrontare il codice genetico del figlio di cinque mesi con quello dell’adolescente, ha chiarito una volta per tutte che è lui il padre del neonato, e non il marito della signora, sposata e con un altro figlio di sette anni....

