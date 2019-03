Piazza Affari | pioggia di acquisti su Aeffe

Piazza Affari : Ratti - quotazioni alle stelle : Rialzo per la big italiana del tessile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari e le altre borse europee proseguono incerte : Bilancio ancora incerto per Piazza Affari e le principali borse europee , che confermano una grande prudenza e non si sbilanciano, prima del voto sul nuovo accordo per la Brexit strappato dalla ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari SOL : Aggressivo ribasso per SOL , che passa di mano in perdita del 2,69%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il ...

Piazza Affari : Ivs Group in rally : Brilla Ivs Group , che passa di mano con un aumento del 2,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Enav : Ottima performance per Enav , che scambia in rialzo del 3,34%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Enav più pronunciata rispetto all'andamento ...

Piazza Affari : CIR in forte discesa : Ribasso scomposto per la holding italiana , che esibisce una perdita secca del 2,21% sui valori precedenti. L'andamento di CIR nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore ...

Piazza Affari : senza freni Maire Tecnimont : Grande giornata per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,25%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di Credito Valtellinese : Balza in avanti il gruppo bancario italiano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%. La tendenza ad una settimana di Credito Valtellinese è più fiacca rispetto all'...

A Piazza Affari - forte ascesa per Neosperience : Rialzo per Neosperience , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,31%. L'andamento di Neosperience nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Roma, 12 mar., askanews, - Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib, dopo i primi scambi, guadagna lo 0,46%, a 20,732 punti. 12 marzo 2019

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Mediaset - 12 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non attende molti dati macroeconomici. Attenzione su alcuni risultati d'esercizio

L'ottava di Piazza Affari inizia con il segno più : Piazza Affari in positivo nella prima seduta delL'ottava con il Ftse Mib che ha terminato in rialzo dello 0,75%. Una delle migliori performance del listino principale è stata registrata da UniCredit, ...

Mercati in stand-by. Piazza Affari bene con le banche : Giornata all'insegna della cautela per i listini europei , mentre fa meglio Piazza Affari , che si avvantaggia della buona performance dei bancari. Wall Street è attesa positiva ed il dato sulle ...

Borse timide - a Piazza Affari i casi Ifis e Cerved. : Il listino e' risultato in progresso fin dai primi scambi e gli investitori sembrano aver dimenticato le preoccupazioni della scorsa ottava per l'andamento dell'economia mondiale. A favorire il ...