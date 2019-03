Pete Doherty in Italia nel 2019 | annunciato un concerto con The Puta Madres | biglietti in

optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)Sono ufficiali i concerti diincon i Thenel giorno del suo compleanno. L'eclettico artista è ora pronto ad approdare nel nostro paese per il live alla Rocca Malatestiana di Cesena per il Festival Acieloaperto.Ilsi terrà per il supporto dell'album in pubblicazione il 26 aprile prossimo, con la band composta dallo stessoquindi da Jack Jones alle chitarre, quindi Katia DeVidas alla tastiera, Miki Beavis al violino, Michael Bontemps al basso e Rafa alla batteria. Tra le particolarità del nuovo album in arrivo anche quella del luogo di registrazione, chee i suoi hanno individuato in un villaggio di pescatori in Francia. L'artista ha già avuto modo di parlare di questa scelta e dell'album, definendolo come un ritratto d'amore. Iper ila Cesena sono distribuiti al costo di 25 € ...

