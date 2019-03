Per ristorazione 2018 record con 85 miliardi spesi | ma meno locali

Rapporto Fipe - dal food delivery 350 milioni Per la ristorazione italiana : Continua a crescere in Italia mercato dell'online food delivery con un'attenzione particolare alla scelta di cibi sani e salutari. È quanto emerge dal focus sul settore contenuto del " Rapporto ...

Molino Vigevano a SIGEP 2019 con la nuova linea ‘Farine Per la ristorazione’ : I segreti dei maestri pizzaioli di tutta Italia, per Molino Vigevano, si districheranno tra show cooking, degustazioni ed educational tematici, così da svelare le nuove tecniche di lavorazione per impasti perfetti. L’azienda presenterà in anteprima la nuova linea di farine interamente realizzata per la ristorazione. Molino Vigevano, il brand del Gruppo Lo Conte dedicato al mercato delle farine, si presenta alla 40°edizione del SIGEP con una ...