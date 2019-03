lastampa

(Di martedì 12 marzo 2019) Le gambe divaricate dopo il salto, il 'siuuu' che contagia lo Stadium: l'esultanza di Cristianoè un marchio, il più imitato dai bambini di tutto il mondo, però ha divagazioni inattese, gli addominali svelati o la Mask presa in prestito. La Juventus, il popolo bianconero non sottilizzano: stasera chiedono i suoi gol e non importa come scelga di ...

LaStampa : Notte da CR7, contro l’Atletico i bianconeri si aggrappano a Ronaldo, signore di Champions - AlexWolf009 : Ieri ci avrebbe allenato Guardiola, sarebbero arrivati Isco e Marcelo, oggi ci allenerà forse Pioli e CR7 tornerà a… - il_mio_giornale : Juventus: con l’Atletico una notte che vale milioni di euro -