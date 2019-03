Montegranaro | Basket Serie A2 | Stefano Vanoncini sarà il vice allenatore della Poderosa

Basket Serie A2 - Poderosa Montegranaro ko a Treviso. Bologna allunga - Siena sciopera : TORINO - Fortitudo Bologna e Virtus Roma vincono e consolidano il loro primato nei rispettivi gironi di Serie A2 . Gli emiliani trovano il successo in trasferta sul campo di Ravenna , mentre i ...

Basket - Serie A-2 : Montegranaro infinita - ok anche in casa Fortitudo : Pazzesca Poderosa: è la squadra marchigiana la protagonista della 23a giornata di A-2. Grazie a due triple di Corbett espugna il PalaDozza e conquista la dodicesima vittoria di fila in un big match ...