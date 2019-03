La Gran Bretagna chiude i cieli ai Boeing 737 Max

Boeing 737 Max 8 - chiudono i cieli Gran Bretagna - Francia - Germania - Austria e Norvegia : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli sopra il Regno Unito. La Gran Bretagna ha annunciato di aver bloccato tutti i voli nel suo spazio aereo dei Boeing 737 Max 8...

La Gran Bretagna - la Germania e la Francia chiudono i cieli al Boeing 737 Max : Il Regno Unito, la Germania e la Francia hanno annunciato la decisione di chiudere i propri spazi aerei a tutti i voli di Boeing 737 Max, dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto in Etiopia. «Per precauzione abbiamo dato istruzioni di fermare tutti i voli commerciali di passeggeri di ogni compagnia che parta o...

Boeing 737 Max 8 : Gran Bretagna - Germania e Francia chiudono lo spazio aereo La mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max 8». L’Europa «pronta a fare lo stesso» Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max». L’Europa «pronta a seguire lo stop britannico» Gli stop in 22 linee| Mappa : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Gran Bretagna - economia riprende slancio a gennaio ma resta a livelli bassi in vista di Brexit : L'economia britannica a gennaio ha ripreso slancio dopo la debole performance di dicembre. Il contesto " da quanto emerge dai dati ufficiali " rimane però di crescita a livelli bassi in vista della ...