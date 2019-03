Gb chiude spazio aereo ai Boeing 737 Max

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max». L'Europa «pronta a seguire lo stop britannico» Gli stop in 22 linee | Mappa : A livello di compagnia aerea, invece, secondo il database di Cirium è l'americana Southwest Airlines - principale vettore a basso costo del mondo - ad avere in flotta il maggior numero di nuovi ...

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max». L’Europa «pronta a seguire lo stop britannico» Gli stop in 22 linee| Mappa : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)