romadailynews : Traffico Roma del 11-03-2019 ore 13:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 13:20 SS… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 11-03-2019 ore 13:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Biv. A1 nord/Dir.Capodichino Ramo D e Bivio A1/A16 Napoli-C... -
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN CITTA’ AVVNUTO SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA SAVIGNONE, ANCORA UNO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE GEMELLI SITUAZIONE DIFFICILE OGGI SULLA TANEGNZIALE EST PER UN PRIMO INCIDENTE DOVE ORA RIMANGONO CODE TRA LA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN CITTA’ AVVNUTO SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA SAVIGNONE, ANCORA UNO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE GEMELLI SITUAZIONE DIFFICILE OGGI SULLA TANEGNZIALE EST PER UN PRIMO INCIDENTE DOVE ORA RIMANGONO CODE TRA LA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DA STAMATTINA UN INCIDENTE ORA RIMOSSO STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CXODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI LO ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI LO ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 7:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. CODE PER IL SOLO Traffico IN ENTRATA A ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 7:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE. CODE PER IL SOLO Traffico SULLA FLAMINIA DAL ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA IN CITTÀ. TUTTO REGOLARE SULLA FLAMINIA, DOVE UN INCIDENTE È STATO CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL BIVIO PER SACROFANO E PRIMA PORTA. CI SONO INVECE DIFFICOLTÀ LUNGO CORSO FRANCIA DOVE UN ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO DIFFICOLTÀ SULLA FLAMINIA, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL BIVIO PER SACROFANO E PRIMA PORTA. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 16:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, UN PO’ DI Traffico SUL LUNGOTEVERE MARZIO CON BREVI CODE PRIMA DI PONTE CAVOUR. INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, A ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA DOMENICA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. IN CITTÀ PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI SU PIAZZALE EUGENIO MORELLI ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON PER ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULL’ INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. IN CITTÀ PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MURA PORTUENSI ALTEZZA PIAZZA BERNARDINO DA FELTRE. POSSIBILI DISAGI PER LO STESSO MOTIVO IN VIA ...