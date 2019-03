Piazza Affari in rialzo sulla scia di Powell Male i dati macro

Borse timide - a Piazza Affari i casi Ifis e Cerved. Sterlina debole : Dopo una settimana "no" dovuta a Bce, frenata Cina e dati su lavoro Usa, le Borse tentano il recupero. Bene le banche a Milano. Sterlina in calo alla vigilia dei voti del Parlamento Uk sull'uscita inglese dalla Ue...

Banca Ifis in picchiata a Piazza Affari : Retrocede molto l' Istituto con sede a Venezia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,21%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto ...

Piazza Affari : risultato positivo per Ferragamo : Bene la maison del lusso , con un rialzo dell'1,80%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo ...

Piazza Affari : seduta euforica per Go Internet : Prepotente rialzo per Go Internet , che mostra una salita bruciante del 4,82% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Go Internet ...

Piazza Affari : cautela ora. Non è detto che lo storno sia finito : Da questo livello, complici le dichiarazioni del presidente Draghi che hanno allarmato i mercati sul rallentamento dell'economia, sono scattate copiose vendite che hanno portato ad una chiusura ...

Borse europee chiudono in rosso - a Piazza Affari giù Fca e Pirelli : In particolare evidenza FCA, scesa del 2,63% a causa del protrarsi delle trattative tra Stati Uniti e Cina in tema di dazi e del timore di un rallentamento eccessivo dell'economia globale. Lettera ...

Piazza Affari : rosso per Safilo : Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta con una perdita dell'1,84%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World ...

Aeffe in picchiata a Piazza Affari : A picco la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che presenta un pessimo -2,26%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Il Fondo sovrano norvegese taglia i titoli energetici. Eni giù a Piazza Affari : ...sta proponendo di escludere dal Government Pension Fund Global le società di esplorazione e produzione nel settore energetico per ridurre il rischio aggregato del prezzo del petrolio nell'economia ...

Piazza Affari : movimento negativo per Prysmian : Seduta in ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che mostra un decremento dell'2,00%. Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della curva rispetto ...

FILA scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Retrocede molto il principale produttore di matite , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,12%. L'andamento di FILA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Saras : Si muove verso il basso la società energetica , con una flessione dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Saras mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : risultato negativo per Mediaset : Sottotono il Biscione , che passa di mano con un calo dell'1,97%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di ...

In rosso l'Europa. Giù anche Piazza Affari : A pesare sul sentiment degli investitori sono i rinnovati timori per il rallentamento dell'economia globale riacutizzati dal calo drastico dell'export cinese . Sul mercato Forex, l' Euro / Dollaro ...